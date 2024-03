A díszzászlóalj és a Gróf Nádasdy Ferenc Huszárezred katonai tiszteletadása mellett, a történelmi zászlók bevonulása után a történelmi egyházak főpásztorai áldást mondtak, majd Sulyok Tamás megtartotta ünnepi beszédét. A hazát, a nemzetet szolgálni a legnagyobb megtiszteltetés – jelentette ki. Kiemelte: elnökként mindenkor a magyar emberek méltóságának védelmezője kíván lenni, az elődei által kikövezett úton a jó példákat követni fogja, de igyekszik hozzátenni a maga utcaköveit.

Elmondta: a nemzetközi kapcsolatoknál a nyitottságban és a külhoni magyarokkal való kapcsolattartásban elődje jó példával járt, amelyet érdemesnek tart követni. „Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb és legfontosabb eredményének tartom, hogy ma Magyarország köztársasági elnöke nemcsak lelki értelemben – amit magam is szívesen vállalok –, hanem közjogi értelemben is felelős határon innen és túl élő honfitársaiért, aminek határozottan eleget is kívánok tenni” – emelte ki.

Hozzátette: különös aggodalommal követi a háború sújtotta Ukrajnában élő kárpátaljaiak életét. „A magyarországi nemzetiségekre, mint hazánk történelmének és jelenének szerves és értéktöbbletet adó részére, megbecsüléssel tekintek. Nemzeti és kulturális önazonosságuk szabad megélésének támogatását magától értetődőnek tartom” – mutatott rá, hozzátéve: kiemelten fontos a szomszédainkkal, regionális partnereinkkel való jó kapcsolat, valamint a szoros együttműködés a visegrádi országokkal. Ahogy a nemzetek között, úgy az ember és ember közötti zsinórmérték is a kölcsönös tisztelet – hangsúlyozta, hozzáfűzve: a törvény előtt mindenki egyenlő.

„Első és legszentebb kötelességünk minden erőnket, tehetségünket arra fordítani, hogy Magyarország Magyarország maradjon, függetlensége sértetlenül fönntartassék” – hangsúlyozta Sulyok Tamás, hozzátéve: emellett a megújulás szükségszerűségét sem szabad feledni.

A ceremónián mások mellett részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Áder János és Schmitt Pál korábbi köztársasági elnökök.