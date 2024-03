Megnyerte Románia a verespataki pert

A washigtoni székhelyű választottbíróság döntése értelmében Romániának nem kell kártérítést fizetnie a pert kezdeményező Gabriel Resources Ltd. és Gabriel Resources (Jersey) vállalatnak, sőt, utóbbiak kötelesek megtéríteni a perköltségeket az államnak. Ugyanis összesen 6,7 milliárd dollár kártérítést kértek. Keresetükben azzal vádolták a román államot, hogy megsértette a 2009-ben ratifikált román–kanadai és az 1995-ben ratifikált román–brit beruházásvédelmi megállapodást a verespataki bányaprojekt meghiúsításával.

Marcel Ciolacu miniszterelnök a Románia győzelmét hírül adó péntek éjszakai Facebook-bejegyzésében köszönetet mondott az ország képviseletét ellátó ügyvédeknek, ugyanakkor támadta Dacian Cioloș és Ludovic Orban korábbi kormányfőket, akiknek idején Románia elindította, illetve újraindította az ókori aranybányászatáról híres erdélyi Verespatak világörökségi helyszínné nyilvánításának folyamatát, megakadályozandó a külszíni bányászat megkezdését, a település és környéke lerombolását. Egyébként az ő február elején tett nyilatkozata indította el az évek óta zajló kártérítési per kimenetelével kapcsolatos román aggodalmakat, mivel – liberális elődei felelősségét hangoztatva – meglehetősen pesszimistán nyilatkozott Románia esélyeiről; március 7-én még egy népszavazást is belengetett a tervezett aranykitermelésről.

A per kimenetele Marcel Boloş liberális pénzügyminisztert is meglepte, aki pénteken az ítéletre várva még azt sem tartotta kizártnak, hogy Romániát akár 6,7 milliárd dolláros kártérítés fizetésére kötelezik.

A Gabriel Resources szombaton azt közölte, hogy az ítélet megsemmisítésére irányuló eljárás megindítását mérlegeli.

Vannak még tisztázatlan kérdések

Lezártnak kell tekinteni a romániai ciános aranykitermelés kérdését – nyilatkozta Tánczos Barna volt környezetvédelmi miniszter. Az RMDSZ politikusa gratulált volt minisztériumi kollégáinak „a professzionális és komoly munkájukért”, és érthetetlennek tartja, hogy Marcel Boloş pénzügyminiszter miért bocsátkozott feltételezésekbe az elmúlt hetekben a per kimenetelét illetően, miközben az évek során a kormány és az illetékes minisztériumok képviselői is tartózkodtak a nyilatkozatoktól. Tánczos szerint Boloş kijelentései miatt számít most meglepőnek a Románia számára kedvező döntés. Üdvözölte a döntést Korodi Attila csíkszeredai polgármester is, aki korábban szintén volt környezetvédelmi miniszter; felidézte, hogy első miniszteri mandátuma végén őt is beperelte a vállalat, de akkor is veszített. Korodi szerint akkor is, 16 éve „nagy volt a nyomásgyakorlás”, hogy a környezetvédelmi jogszabályok betartása nélkül is hagyják a céget folytatni a tevékenységét, de ő maga mindig is a verespataki aranybánya-beruházás ellenzői közé tartozott, mert a környezetvédelmi törvények oldalán áll.

A Verespatak-per miatt a koalíciós pártok „heteken át szították a hisztériát” a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) ellen indított „toxikus kampányukkal” az általuk „százmilliókkal” finanszírozott televíziócsatornákon – jelentette ki péntek éjszaka az USR elnöke. Cătălin Drulă szerint ez a kampány valószínűleg jelentősen megnövelte a Gabriel Resources részvényeinek értékét.