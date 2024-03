Hozzávalók: 45 dkg liszt (kenyérliszt: BL 80-200 a legjobb, de keverhetjük is a különböző kenyérliszteket), 3 dl víz, 10–12 dkg kovász, 1 dkg só, magvak ízlés szerint (tökmag, napraforgómag, szezámmag, lenmag), olívaolaj a kikenéshez

Elkészítése. A kovászos kenyér sütéséhez szükség van érett kovászra, amit reggel „megetetünk”. (A kovász etetése: a kovászunkat 8–10 órával a dagasztás előtt frissítjük, vagyis 50 g anyakovászhoz hozzáadunk 100 g kenyérlisztet és 80 g vizet, majd ebből vesszük ki a szükséges mennyiséget.)

A lisztet és a vizet dagasztógép táljába mérjük, szitáljuk, és 3–5 perc alatt, kis fokozaton sima tésztává dolgozzuk. A tálat letakarjuk és 15 percig pihentetjük. A pihentetett tésztához hozzáadjuk a kovászt, és 4–5 percig dagasztjuk alacsony fokozaton, majd hozzáadjuk a sót, és további 5 percig dagasztjuk. (A sót mindig külön kell hozzáadni, különben „megöli” a kovászt!)

Egy átlátszó edényt kiolajozunk, beletesszük a tésztát, és fóliával légmentesen letakarva 40–50 percet pihentetjük. Ezután nyújtódeszkára borítjuk, meghúzogatjuk a tésztát, hasonlóan, mint a rétesnél, megszórjuk a kihűlt pirított magvakkal, összehajtogatjuk, feltekerjük és lefedve visszatesszük a tálba, meleg helyen pihentetjük újabb 40–50 percig. Ha megint elsimult, illetve megjelennek a buborékok rajta, újra deszkára tesszük, és 10 ujjbeggyel megnyomkodjuk, feltekerjük. Visszatesszük a tálba újabb 40–50 percre. A pihentetés ideje függ a szoba hőmérsékletétől: télen hosszabb, nyáron rövidebb. Végül jöhet az utolsó hajtogatás, amivel levegőt hajtogatunk a tésztába. A hajtogatás: felemeljük a tészta tőlünk távolabb eső szélét, óvatosan meghúzzuk amíg engedi (kb. 20–30 cm) ügyelve arra, hogy ne szakadjon, majd a tészta tetejére visszahajtjuk. Ugyanezt elvégezzük a tészta alsó szélével, majd megismételjük a két oldaláról is.

Ismét pihentetjük 30–40 percig, közben egy szakajtót kibélelünk konyharuhával, meghintjük rizsliszttel, hogy ne ragadjon, majd bele a kenyértészta. A pihentetett tésztát kiborítjuk a deszkára, és veknit vagy cipót formázunk belőle, ügyelve arra, hogy ne nyomkodjuk ki belőle a levegőt, csak feszesítsük. A megformázott kenyeret fejjel lefelé belefektetjük a kilisztezett szakajtóba, tetejét is megszórjuk liszttel, betakargatjuk, és mehet a hűtőbe éjszakára. Reggel egy nagy vaslábast a sütőben felmelegítünk 250 fokra. A megkelt tésztát óvatosan egy sütőpapírra fordítjuk, és a tetején pengével kb. 5–10 mm mélyen, határozott mozdulattal bemetszéseket ejtünk, hogy tágulni tudjon a kenyértészta, majd újra megszórjuk magvakkal. (Ezeket a magvakat nem kell előre megpirítani!) Behelyezzük a forró lábasba, kevés vizet spriccelünk az edénybe, hogy párás közegben sülhessen, rátesszük a fedőt, és előmelegített sütőben kb. 25 percig sütjük fedő alatt alsó-felső sütőmódban, majd levesszük a hőfokot 210 fokra, és még 20–25 percig sütjük. Ha kész, a kisült kenyeret rácsra tesszük és kihűtjük.

Ha nincs vaslábas, sütőlapon, jénai tálban, cserépedényben, tepsin is lehet sütni. Ekkor is szükséges a sütőpapírt használni! A gőzös sütés is fontos, amit úgy érhetünk el, ha nincs ilyen sütőnk, hogy a sütő aljára egy másik tepsiben forró vizet teszünk.

Elkészítési idő: 3 óra + egy éjszaka pihentetés.

