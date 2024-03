A bukaresti kongresszus

Bukarestben már 1989 előtt is nagyszerű kongresszusokat szervezett a Román Kommunista Párt. A jó szervezésre nosztalgiával emlékezvén, most ismét rendezett ott egy nagy-nagy kongresszust az Európai Néppárt (EPP).

Ahogy a jól szervezett, igazi régi kongresszusokon is történt, itt is egy személy került jelöltnek az Európai Bizottság (EB) elnöki székére, a jelenlegi Ursula von der Leyen, akit 400 küldött támogatott, de sajnos voltak olyanok is 89-en, akik elutasították a jelölését. Vigaszként (hogy nem például Iohannist javasolták Ursula helyett?) Manfred Weber, a PPE elnöke azt mondta: támogatja, hogy egy közép- vagy kelet-európai személy kerüljön az Európai Unió (EU) vezetői közé. Bámulatosnak nevezte Klaus Iohannis tíz éven át tartó elnökségének eredményeit, amelyek közül a jogállamiságot, a korrupcióellenes harcot és a gazdasági sikereket emelte ki. Azt nem mondta, de tudjuk, hogy már csak azért is tisztelik Iohannis elnököt, hogy Bólogató Jánoschként rá mindig lehet számítani az EU-ban. Azt sem mondta, Iohannisnak milyen érdeme volt abban, hogy oltás nélkül megszelídítette a vörös pestises PéSZéDé-t úgy, hogy azóta is Weber úr néppártjának egyik román tagjával, a liberálisokkal (PNL-vel) együtt dolgoznak a haza és Európa felvirágoztatásán.

Ursula von der Leyen megköszönte párttársainak a bizalmat (mert őt javasolták), mondván, hogy az EU szolgálata életre szóló megtiszteltetés számára. (Végül is javasolhatták volna életfogytiglani elnöknek is.)

Leszögezte, nem szabad megengedni, hogy Putyin megnyerje a háborút, „amellyel ismét megkísérli erőszakkal átszabni a határokat”. (Nocsak-nocsak, ebből azt „ismét”-ből azt lehet kihallani, hogy a határokat korábban is erőszakkal szabták át? Pedig azt hittük, hogy a népek önrendelkezési jogukkal éltek, és annak volt eredménye a határok ilyen-olyan meghúzása, megvonása.)

„Ha Európa Ukrajna mellett áll, az a legjobb módja tudatni a világ autokratáival, hogy megvédjük demokráciánkat és harcolunk értékeiért” – ecsetelte. Ígérte azt is, hogy folytatja a klímaváltozás elleni küzdelmet. Konkrétan nem mondta, miként, de sejthetjük, hogy ennek érdekében például csökkentik a szarvasmarhák számát, mert azok metánnal szennyezik a levegőt, és a nagy szennyezők, Kína, India és az Egyesült Államok helyett is Európa fogja csökkenteni a károsanyag-kibocsátást.

Változott a migrációs politika is, mert az európaiak fogják állítólag eldönteni, hogy ki és milyen feltételek mellett jön Európába, nem az embercsempész-hálózatok. (Biztosan megegyezést kötnek az embercsempészekkel, és meggyőzik őket, hogy helyettük az európaiak dönthessenek.)

Megerősítik Európa határait – mondják. És az EU-ban a tagállamoknak joguk kell hogy legyen eldönteni, kinek adnak menedékjogot. (Nem mint ahogy korábban tette Merkel kancellár asszony, aki 2015-ben megmondta, hogy „Megcsináljuk!” És megcsinálták, mindenkit beengedtek.)

Szerda este is nagy sikert könyvelhettünk el, mert a kongresszus küldöttei megszavazták a Románia teljes körű schengeni csatlakozását sürgető választási programot, miután a kormányzó Osztrák Néppárt delegációja letett a csatlakozás elutasításáról. Európai parlamenti képviselőnk, Siegfried Mureșan, az EPP alelnöke pálfordulásról beszélt, amiről a pártelnök Nicolae Ciucănak azt mondta, hogy ez egy győzelem!, de utána jött még egy fél pálfordulás, mert az osztrák kancellár, Karl Nehammer, miután beszélt Klaus Iohannissal, X-bejegyzésében tisztán (németül?), hogy pontosan megértse Iohannis is, azt írta: „Ausztria álláspontja változatlan: a schengeni rendszer jelenleg nem működik, tehát nem lehet bővíteni.”

Hát ez a Nehammer biztosan nem volt ott a kongresszuson és nem hallotta Manfred Weber dicsérő szavait Romániáról és a sikerekről, amelyeket elértünk. Ha minderről értesülnek a migránsok, erre fordítják majd szekerük rúdját vagy vándorbotjukat, és egyikük sem fog Ausztriába menni, ahol, amint láthatjuk, nem fogadják őket szívesen, hanem mind Romániában maradnak, annál is inkább, mert mi egyáltalán nem harcolunk a migráció ellen. A végén még Ausztriából is ide jönnek az ott tartózkodó bevándorlók, és akkor, miután felvesznek minket a schengeni övezetbe, mi fogjuk zárni a nyugati határt, hogy márpedig ide ne jöjjenek!

Klaus Iohannis beszédet mond az Európai Néppárt bukaresti kongresszusán. Fotó: presidency.ro