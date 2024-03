A népes mezőnyben a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK cselgáncs­szak­osztályának hét sportolója is próbára tette magát, és ha most szerényebb eredménnyel – mindössze egy bronz­éremmel – is zárták a huszonegy év alattiak országos bajnokságát, ott voltak és vannak az ország legjobb dzsudokái között. A céhes városiak közül az 55 kilo­grammos súlycsoportban tatamira lépő Tamás Gábor Krisztián a harmadik lett, miután a bronzmeccsen csapattársát, a februárban az U18-as korosztályban bajnoki címet szerző Simon Tegét győzte le. Utóbbi így ötödik lett, akárcsak Barbocz Mátyás (66 kg), aki sérülés miatt nem tudott kiállni a harmadik helyért kiírt párharcon, így be kellett érnie azzal, hogy dobogóközelben fejezte be a Ploiești-en megtartott viadalt. A 60 kilogrammosok küzdelmében érdekelt Pál Norbert a hetedik pozícióban végzett, de a csapat többi tagja is kitett magáért és nyertek meccseket.

„Ezen a szinten már nagyon nehéz, főleg úgy, hogy a fiúk kisebb korosztályúak. Mindannyian keményen harcoltak, a legjobbjukat nyújtották a tatamin, és keményen megharcoltak minden győzelemért. Nem vagyok elégedetlen az eredménnyel, de mindig lehetne jobb. Nem mentek rosszul a legények, voltak hibák, ám sajnos így alakult ez a hétvégénk, és most ennek kell örülnünk” – nyilatkozta érdeklődésünkre Veres László edző, aki elmondta, hogy vasárnap négy tanítványa az U16-os országos bajnokságon vesz részt. (tibodi)