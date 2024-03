A megyeszékhelyi Sepsi-SIC számára a címvédő Dévai VSK együttesén át vezet az út a Román Kupa fináléjába – derült ki Román Labdarúgó-szövetség hétfői sorsolásán. Ez alkalommal arról is határoztak, hogy a kupaviadal négyes döntőjének április 2-án és 3-án Temesvár ad otthont.

Úgy tűnik, hogy elpártolt a szerencse az újonc megyeszékhelyi Sepsi-SIC mellől, amely a Román Kupa aktuális kiírásának elődöntőjében a címvédő és az élvonal felsőházi rájátszásában érdekelt Dévai VSK együttesével találkozik. Mint ismert, a sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek számára korábban kedvezett a sorsolás, hiszen a kupaviadal nyolcad- és negyeddöntőjében is másodosztályú alakulatot – a Korondi Juniort és a Gyergyószentmiklósi Intert – kellett legyőzniük a továbbjutáshoz. A fennállása első négyes döntőjére készülő sepsiszentgyörgyi csapatra nehéz, de nem lehetetlen feladat vár: a háromszéki fiúk az 1. Liga alapszakaszában két roppant kiélezett meccset vívtak a Dévával, az odavágóban csak 2–0-ra, míg a visszavágón 3–2-re kaptak ki.

„A korábbi sorsolások alkalmával szerencsénk volt, most viszont egy erősebb csapaton kell túllépnünk a döntőbe jutásért. Ezúttal a pályán kell hogy szerencsénk legyen, még úgy is, hogy a Déva az elődöntő esélyese. Eddig két szoros mérkőzést vívtunk ellenük, és mivel senki sem legyőzhetetlen, így őket is meg lehet verni. Nehéz meccsünk lesz ellenük, hiszen nagyon jó formában vannak” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edző-játékosa a sorsolást követően.

A másik ágon a Mausoleul Mărășești és a házigazda Temesvári CFR csap majd össze.

Ismét itthon játszanak

Újabb hazai mérkőzés vár a Sepsi-SIC alakulatára, amely szombaton 17 órától az alsóházi rájátszás második körében a Mausoleul Mărășești csapatát fogadja a Sepsi Arénában. Mindkét együttes győzelemmel hangolt a találkozóra: az elmúlt hét végén a szentgyörgyi fiúk 12–0-ra verték a Simándi Sólymokat, míg a Vrancea megyeiek 2–1-re győzték le a West Dévát. Itthon kötelező a győzelem – jelentette ki határozottan Mánya Szabolcs azok után, hogy az augusztusi 6–3-as hazai sikert követően, novemberben csak 5–5-ös döntetlent játszottak tanítványai a moldvai gárda otthonában.