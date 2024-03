A park Face­book-oldalán akkor azt írták, hogy az állatvilágban az albínó egyedek megjelenése általában túlszaporodásukat jelzi a területen, a genetikai rendellenesség pedig beltenyészet eredménye, amikor a rokon egyedek egymást termékenyítik meg. Bár az állat nagyon cuki, nagyon nehéz helyzetbe hozta ez az örökletes rendellenesség, mert tavasszal, nyáron és ősszel sokkal feltűnőbb, mint a társai, a ragadozók könnyebben észreveszik. (Transtelex)

A TATE FIVÉREK JÓL VANNAK. Keddre virradóra ismét őrizetbe vette a bukaresti rendőrség Andrew Tate brit-amerikai állampolgárságú influenszert és testvérét, Tristant, estére azonban haza is engedték őket, a bíróság ugyanis úgy döntött, hogy majd a romániai ügyeik lezárása után érvényesítik a brit hatóságok által kibocsátott európai elfogatóparancsot. Ezt 21 olyan panaszra alapozták, amelyek mindegyike miatt életfogytiglani börtönre ítélhetik őket Angliában (2012 és 2015 között elkövetett nemi erőszakok, kínzások és egyéb szexuális bűncselekmények vannak a rovásukon), szóvivőjük azonban reméli, hogy Románia nem adja ki őket. A román igazságszolgáltatásról egyébként kedd este is igen kedvezően nyilatkoztak a Tate fivérek, akiket (feltételezett bűntársaikkal együtt) először 2022. december 30-án tartóztattak le Voluntari-ban, három hónap után (tavaly márciusban) azonban házi őrizetbe kerültek, augusztustól pedig ezen is enyhítettek, és már csak hatósági felügyelet alatt állnak; Romániát ugyan nem hagyhatják el, de a jelek szerint nem is áll szándékukban, habár tavaly júniusban itt is bíróság elé állították őket nemi erőszak, emberkereskedelem és bűnszövetkezet létrehozása miatt. A vádirat szerint az általuk elcsábított fiatal lányokat egy Bukaresthez közeli villában tartották fogva, szexuális tartalmú videók készítésére kényszerítettek őket, amelyeket feltöltöttek az internetre, ebből pedig jelentős bevételük származott. A 37 éves Andrew Tate és öccse, Tristan főleg a közösségi médiá­ban szerepel (Andrew 8,7 millió követővel rendelkezik az X-en), videóikban rendszerint luxuskörnyezetben jelentek meg, drága autókat vezettek, és nőkön gúnyolódó tartalmakat osztottak meg, amiért ideiglenesen ki is tiltották őket több platformról. (Gândul, MTI)

ITT AZ ÖNÖK PÉNZE! 8,4 millió lejt költött reklámra és propagandára idén januárban, vagyis egyetlen hónap alatt a PSD, ami kereken 2100 darab havi nettó átlagbér. Tavaly ugyanerre havi ötmillió lejt adott ki a nagyobbik kormánypárt. Azt biztosan lehet tudni, hogy ez az irdatlan összeg mind közpénz. Tehát nem szponzorálásból érkezett. Így ott az önök pénze is, kedves Olvasók! Az összeg a PSD üvegzsebébe került, onnan azonban az ólomzsebbe, és senki nem tudja, hova ment, a PSD politikusai úgy tesznek, mintha váratlan emlékezetkieséssel küzdenének. Pedig van erre vonatkozó törvény: a közpénz útjáról be kell számolni. Na, ez nem megy a derék PSD-s politikusoknak, akiket messze lemaradva követnek a többiek: a PNL idén januárban bő négymillió lejt költött reklámra és propagandára, a USR másfél milliót, az AUR pedig hoppá... 0 lej közpénzből tornászta fel magát a harmadik helyre a választási esélylistákon. (Főtér)