A tanácsot Bokor Tibor polgármester tájékoztatta a Csiha Kálmán püspök nevét viselő kollégium kéréséről, elmondva: az oktatási intézmény vezetősége többször jelezte, hogy igényt tartana az Ady Endre utca 9. szám alatti ingatlanra, melyet Civilek Házaként is ismernek, lévén, hogy néhány civil szervezet székhelye található benne. „Az iskola a 2023–2024-es tanévben bővült a Waldorf-osztállyal, az elképzelés szerint felújítás után abba az épületbe költöztetnék át az osztályt. Arra is ígéretet kaptunk, hogy külső forrásokból teljesen felújítanák” – mondta. A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy ily módon megmenekülne egy régi épület, ugyanakkor nem kellene arra közpénzt fordítani, de hogy az adminisztrálás váltása megtörténhessen, először a város magánvagyonából a közvagyonba kell átemelni az épületet. Ehhez a városi tanács beleegyezését adta.

Az épület egykor tárnokmesteri szállásként működött, laktanyaként használták, tehát gyakorlótér, istállók, raktárak tartoztak hozzá. A két világháború közti időszakban a román hadseregé, a lovas katonai szolgálatot teljesítőké volt. A második világháború idején a 24-es gyalogezred határvadász-zászlóalja állomásozott itt, a világégés után a tanügynek adták át. Előbb az 1950-es évektől az I–IV. osztályos iskola, majd 1954-től a Kantából oda költöztetett általános iskola is az ingatlanban kapott helyet. Azt az épületsort, ahol régen istállók voltak, szintén a tan­ügynek adták át, felújítva általános iskolai osztálytermekként használták 1988-ban történt lebontásukig.