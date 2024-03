Tánc

ÜNNEPI MŰSOR. Erdélyország szép vizei címmel mutatja be folklórelőadását ma 19 órától a Maros Művészegyüttes Baróton a művelődési ház nagytermében. A belépés ingyenes.

Zene

SEPSISZENTGYÖRGY. A Csíki és Georgius kamarazenekarok ünnepi hangversenye ma 19 órától kezdődik a Tamási Áron Színház nagytermében. Szólista: Lisztes Jenő (cimbalom), karnagy: Werner Gábor. Jegyek a központi jegyirodában és az eventim.ro oldalon vásárolhatók.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére mutat be ünnepi előadást a Vigadó nagytermében ma 18 órától Molnár Levente operaénekes, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt. Rendező: Lung László Zsolt. Jegyek a Vigadó jegypénztárában kaphatóak 10 és 14 óra között, valamint előadás előtt egy órával. Helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonszámon.

Színház

SZÍNHÁZI MARATON. A Sepsi Theatre ShowCase keretében a sepsiszentgyörgyi román színház március 16-án, szombaton 19 órától az Andrea Gavriliu rendezte Privitor (Néző) című előadást játssza, vasárnap 19 órától pedig az Andreea Vulpe rendezte Nora 2. Casa păpușii (Nora 2. A babaház) című előadás lesz műsoron. Jegyek kaphatóak a sepsiszentgyörgyi városi szervezőirodában, az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál, valamint online a biletmaster.ro és az eventim.ro honlapokon.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház műsorán március 16-án, szombaton 19 órától Echoes of Here, koreográfus: Ermira Goro, időtartam: 45 perc, szünet nélkül; 18-án, hétfőn 19 órától A lecke, rendező-koreográfus: Arcadie Rusu, időtartam: 60 perc, szünet nélkül.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsora: 16.30-tól Belu – A legbátrabb bálna (románul beszélő), 16.45-től Kung Fu Panda 4 (magyarul beszélő), 18.30-tól Érdekvédelmi terület (román feliratos), 19 órától Az Adamanton (román feliratos), 20.30-tól Most vagy soha! (magyar történelmi film), 21 órától Passages (román feliratos). Szombaton: 11 órától Kung Fu Panda 4 (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 15.45-től Kutya és macska (magyarul beszélő), 16 órától és 20.30-tól Most vagy soha! (magyar történelmi film), 17.30-tól Dűne: Második rész (román feliratos), 18.30-tól Semmelweis (magyar életrajzi filmdráma), 21 órától Smoke Sauna Sisterhood (magyar feliratos). Vasárnap: 11 órától Macskafogó (magyar animációs film), 11.15-től Belu – A legbátrabb bálna (magyarul beszélő), 16 órától és 20.30-tól Most vagy soha! (magyar film), 16.30-tól Emma és a fekete jaguár (magyarul beszélő), 18.30-tól Semmelweis (magyar életrajzi filmdráma), 18.30-tól Bob Marley: One love (magyarul beszélő), 20.45-től Club Zero (román feliratos).

RAJZOS MŰHELYMUNKA. Vasárnapa Macskafogó című magyar rajzfilm 11 órai vetítését követően Sepsiszentgyörgyön a Művész moziban Vetró Barnabás grafikus tart rajzos műhelymunkát.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház stúdiótermében szombaton 18 órától Önarckép bábbal – Pánczél Kata egyéni előadása, rendező, mentor, alkotótárs: Palocsay Kisó Kata (14 éves kortól ajánlott). Jegyet foglalni a 0757 047 717-es (Péter Orsolya) vagy a 0752 540 593-as (Golicza Bernadett) telefonszámon lehet.

Hitvilág

SEPSISZENTKIRÁLY. Március 17-én, vasárnap 13 órától ökumenikus ünnepi istentisztelet az unitárius templomban. Szolgálatvégzők: Bustya János református lelkész és Márton Edit unitárius lelkész.

Változások a közszállításban

A Multi-Trans Rt. értesíti utasait, hogy Sepsiszentgyörgyön ma 13.30 és 15 óra között szünetel a helyi közszállítás. 15 és 18 óra között a 2-es számú járat útvonala a következők szerint módosul: a Szemerja negyedtől a vasútállomás irányába a Szemerja–Kriza János utca–1918. december 1. út (jelzőlámpa)–Grigore Bălan út–Templom utca–Csíki negyed–Vasútállomás útvonalon közlekednek az autóbuszok. A vasútállomástól a Szemerja negyed irányába a vasútállomás–Csíki negyed–Daczó utca–Grigore Bălan út–1918. december 1. út (jelzőlámpa)–Kriza János utca–Szemerja útvonalon küzlekedik a 2-es járat.

Forgalomkorlátozás

Az ünnepi felvonulások miatt forgalomkorlátozás lesz ma Sepsiszentgyörgyön: 13.45–14.45 óráig a Román Hadsereg utcában, 14–15 óráig a Bartók Béla utcában, 13–13.15 óráig a Gábor Áron utcában, 14–14.15 óráig a Kossuth Lajos utcában, 16–18 óráig az 1918. december 1. út Csíki utca és Kossuth Lajos utca közötti szakaszán, 15.30–18 óráig a Szabadság utcában és a Gróf Mikó Imre utcában.

Röviden

INDUL A LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el március 18-án, hétfőn Illyefalván, március 19-én, kedden Aldobolyban és Sepsiszentkirályban.

ZÁRVA A KÖNYVTÁR. Érvényes kollektív munkaszerződése értelmében március 15-én, pénteken a Bod Péter Megyei Könyvtár zárva tart.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön mától 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 351 057). Szombaton és vasárnap napközben a bevásárlóközpontokban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 363 961); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (telefon: 0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0267 708 465).