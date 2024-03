Március idusa előtt, szerdán este díjazták a Coroi Artur helytörténész emlékére meghirdetett, Háromszék az én hazám című diákpályázatra beérkezett munkák alkotóit, tartottak helytörténeti diákkonferenciát, és mutatták be a legjobb tanulmányokból szerkesztett kötetet Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók-termében.

A pályázatot Coroi Artur özvegye, Gál Tünde kezdeményezésére és adományából a Székely Mikó Kollégium Alapítvány hirdette meg, főszervezője Pénzes Loránd, a kollégium történelemtanára, akit munkájában Lőrinczi Dénes történész, a Bod Péter Megyei Könyvtár munkatársa segített.

Az est házigazdája, Tóth-Bartos András történész, muzeológus köszöntője után a fiával, Coroi Zsolttal érkezett Gál Tünde köszönetet mondott a dolgozatot leadó diákoknak azért, hogy hozzájárultak településük múltjának jobb megismertetéséhez, s kifejezte abbéli bizalmát, hogy érdeklődésük nem lankad. Csáki Árpád történész Coroi Artur munkásságát méltatta, kiemelve: a huszonkét évet Torján eltöltő történelemtanár a község mindenese volt, kutatásai során alapos munkát végzett, dolgozatai rengeteg adatot tartalmaznak, azok mind visszakereshetők.

Pénzes Loránd elmondta, huszonnyolcan jelentkeztek be a pályázatra a Székely Mikó Kollégiumból, Bod Péter Líceumból, Kőrösi Csoma Sándor Líceumból és a Puskás Tivadar Szaklíceumból, végül tizenhárom pályamunka érkezett be. Ezek közül kilencet szerkesztettek a kötetbe, melyet iskoláknak juttatnak el. A jelen lévő diákok vetített képes előadás keretében bemutatták dolgozataikat, majd következett a díjazás, melyhez a Székely Mikó Kollégium Alapítvány is hozzájárult. A jutalmakat a szervezet elnöke, Keresztes László adta át, kiemelve a dolgozatok színvonalát. Elmondta, az alapítvány korábban négy székely történelmi vetélkedőt szervezett.

Első díjat kapott Kölcze Tihamér Gidófalva – értékőrző település című dolgozatáért, megosztott második díjat Molnár Fanni (Kőbe zárt emlékek – kovásznai sírköveink üzenete) és Ambarus Kriszta (Kilyéni sírkövek üzennek), harmadik díjas Hollanda Tas (Árral szemben – történetek a kommunizmusból), Székely Szende (Erdővidék szíve, Barót) és Tokos Csongor (Erdőfüle – értékőrző település), különdíjat kapott Moroianu Tímea (Életleírásom), mind középiskolások. A két egyetemista közül Cserei Mónika Jó az öreg a háznál című dolgozatát második, Moroianu Ana Az út hazáig című értekezletét különdíjjal jutalmazták.