Pont nélkül maradtak

Az első félórában a házigazdák játszottak mezőnyfölényben a szemerjai stadionban, előbb Vereguț Daniel, majd Iustin Grigore próbálkozott távolról, azonban Alexandru Florescu mindkétszer védett. A szünethez közeledve a vendégek közel jártak a gólszerzéshez, Ionuț Grideanu közelről kevéssel fölé továbbított. A barcasági csapat a ráadás elején előnybe került, Robert Cantauz előkészítését követően Bogdan Marinescu senkitől sem zavartatva a hálóba fejelt (0–1). A második félidőt a sepsiszentgyörgyi együttes kezdte jobban, ám Grigore és Denis Rența lehetőségét hárította a kapus, aki az 59. percben már tehetetlen volt, ugyanis Cristian Gyulai a tizenhatos vonaltól kilőtte a jobb alsót (1–1). A másik oldalon Gedő Hunor sem tétlenkedett, előbb Horia Ilie lövésénél, aztán Andrei Gavrilă szabadrúgásánál mentett. Nem sokkal később ismét a Zernest szerzett vezetést, Marinescu passzából a védőket maga mögött hagyó Alexandru Ilie a kapuba gurított (1–2). A hátralévő időben a hazai gárda előtt is adódott két lehetőség, ám Gyulai nem tudta bevenni a kaput, míg Ioan Moroșanu lehetőségét Cantauz a gólvonal közeléből kivágta. A hosszabbításban ismét az Olimpic veszélyeztetett, Horia Ilie az üres kapu mellé gurított, a Sepsi OSK II. pedig tizenegyedszer szenvedett vereséget az idényben.

3. Liga, 5. csoport, 17. forduló: Sepsi OSK II.–Zernesti Olimpic 1–2 (0–1).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Gabriel Popa (Vaslui). Sepsi OSK II.: Gedő – Popa, Vereguț, Moroșanu, Bujdosó, Grigore (Ene, 72.), Horciu, Rența, Kocsis (Mihoreanu, 46.), Coman, Veress (Gyulai, 46.). Edző: Valentin Suciu. Zernest: Florescu – Berloiu, Vasu, Albu, Cantauz, Gavrilă, Mihai (Mielușoiu, 68.), H. Ilie, Grideanu (Marcu, 82.), A. Ilie (Codreanu, 90.), Marinescu. Edző: Mihai Stere. Gólszerzők: Gyulai (59.), illetve Marinescu (45+1.), A. Ilie (80.). Sárga lap: Veress (43.), illetve Berloiu (90+1.), Cantauz (90+4.).



Ráadásban egyenlítettek

Az első játékrészben a mezőnyben zajlott a küzdelem a Sinkovits Stadionban, a házigazdák és a vendégek is csak egyszer veszélyeztettek: Ketesdi Nimród fordulatból lőtt, azonban a hálóőr hárított, míg Sebastian Nechita lapos szabadrúgását Albert Hunor szögletre tolta. Szünet után a Bákó megyei csapat többet birtokolta a labdát, ráadásul az 56. percben előnybe kerülhetett volna, ám Sebastian Chelariu éles szögből a jobb alsó mellé gurított. Nem sokkal később a kézdivásárhelyi együttes is közel járt a gólszerzéshez, Botorok János betört a tizenhatos területbe, lövése viszont a kapu fölött szállt el. A folytatásban a háromszéki kapus védte Ștefan Mihalciuc próbálkozását, aki a 71. percben kihasználta a hazai alakulat védelmi hibáját és a bal alsóba továbbított, így a Viitorul Curița vezetést szerzett (0–1). Ezt követően szintén a vendég gárda akarata érvényesült, Andrei Bortoș közeli lehetőségénél Albert lábbal mentett, aztán Nechita két lövését is kiütötte. A 87. percben emberhátrányba került Florin Croitoru csapata, azonban nem sokkal később a céhes városi együttes is tíz játékossal maradt, ugyanis Gajdó Tamás piros lapot kapott. A ráadásban a házigazdák váratlanul egyenlítettek, egy előreívelt labdát követően kavarodás alakult ki a vendég kapu előtt, ezt kihasználva Cosmin Turcu fordulatból a jobb alsóba lőtt (1–1), így a Kézdivásárhelyi SE pontot mentett.

3. Liga, 5. csoport, 17. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Viitorul Curița 1–1 (0–0).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Mihai Amorăriței (Câmpina). KSE: Albert – Gajdó, Cîrstian (Veres, 32.), Sütő, Bîntă (Kerestély, 79.), Zöld, Agafiței, Perényi (Fábián, 79.), Gergely, Botorok, Ketesdi (Turcu, 62.). Edző: Călin Moldovan. Curița: Martin – Ababei, Moiescu, Șincu, Fudulache, Toader, Chelariu, Neculai (Bortoș, 67. és Maftei, 90+4.), Nechita, Mihalciuc (Ardeleanu, 89.), Ianau. Edző: Florin Croitoru. Gólszerzők: Turcu (90+3.), illetve Mihalciuc (71.). Sárga lap: Ketesdi (54.), Bîntă (56.), Turcu (68.), Veres (83.), illetve Ianau (75.), Moiescu (78.), Nechita (84., 87.), Ardeleanu (90+3.). Kiállítva: Nechita (87.). Piros lap: Gajdó (90+1.).

További eredmények: Székelyudvarhelyi FC–Barcarozsnyói Olimpic 1–1 (gólszerzők: Kovács 36., illetve Ivan 90+6. – tizenegyesből), Brassói SR–FC Câmpulung Muscel 0–2 (gsz.: Jenaru 21., Simon 89.), Tatrang–Brassói Kids Tâmpa 2–2 (gsz.: Nicodim 26. – tizenegyesből, Racz 90+3., illetve Nechita 5., 15.).

A táblázat:

1. Câmpulung 12 3 2 37–11 39

2. Zernest 11 4 2 53–22 37

3. Barcarozsnyó 10 4 3 37–19 34

4. Kids Tâmpa 8 6 3 26–15 30

5. SZFC 8 5 4 27–12 29

6. KSE 5 4 8 16–28 19

7. Sepsi OSK II. 5 1 11 24–29 16

8. Curiţa 4 3 10 24–34 15

9. Tatrang 3 3 11 15–44 12

10. Brassói SR 2 1 14 11–56 7

A 18. forduló programja (március 23.): Zernesti Olimpic–Székelyudvarhelyi FC, Barcarozsnyói Olimpic–Kézdivásárhelyi SE, Viitorul Curița–Tatrang, Brassói Kids Tâmpa–Brassói SR, FC Câmpulung Muscel–Sepsi OSK II.