Székely ruhában, zászlókkal

A barótiak, felsőrákosiak, köpeciek és ürmösiek közös ünnephelyén, a véceri emlékhelynél tartott megemlékezésen több százan vettek részt. A felszólalók beszédeiből kiderült, miért is olyan fontos hely Vécer az erdővidékiek számára, s az is, milyen kihívásokat tartogat közösségünk számára ez az év. Ha más eszközökkel is, mint elődeink, de ma is tennünk kell azért, hogy szabadságunk ne csorbuljon és hangunk messze hallatszódjék – állították egybehangzóan.