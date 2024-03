Még tíz perc sem telt el, amikor a portugálok időt kértek, mert hátrányban voltak a jól összpontosító, pontosan játszó házigazdákkal szemben (7–4). Amikor egy gólra felzárkózott az ellenfél, Bartucz László érkezett Mikler Roland helyére a magyar kapuba, és két védéssel mutatkozott be. A túloldalon is kapust cseréltek, viszont a 20. percig kellett várniuk az első védésükre. Ekkor már négy találattal vezetett a házigazda (13–9), azonban a 24. perc után megakadt a támadójátéka, a hibákat pedig rendre büntette az ellenfél. Chema Rodríguez együttese hat percig nem talált be, a hatékonyabb védekezésre váltó portugálok négygólos sorozattal fordítottak és a mérkőzés során először vezettek, ám az első félidő döntetlennel ért véget (16–16).

Nem kezdte jól a második felvonást a magyar alakulat, ráadásul Bánhidi Bence boka-, Ancsin Gábor pedig térdsérülés miatt kiállt a játékból. A szakmai stáb időt kért (18–21), Bánhidi vissza tudott állni, és úgy tűnt, csapata lassacskán megtalálja a megoldást az ellenfél gyors visszarendeződésére és rendkívül szigorú védekezésére (22–22). Az utolsó 12 percet Sipos Adrián nélkül játszották le a magyarok, mert a beálló döntetlen állásnál piros lapot kapott fejre irányuló ütésért.

Portugália megint ellépett kettővel, ekkor Fazekas Gergő helyére visszaállt Lékai Máté irányítani, és ez bizonyult a siker kulcsának. Egy háromgólos sorozattal összejött a fordítás, a 27. perc után megint a házigazdáknál volt az előny, és elérhető közelségbe került a kvóta (27–25). A következő találatot az ellenfél jegyezte, viszont a meccs legvégén a remek magyar védekezés, Bartucz László bravúros védései, illetve – a később a mezőny legjobbjának megválasztott – Imre Bence, Bodó Richárd és Lékai Máté góljai olimpiai kvalifikációt jelentettek.

Eredmények: Norvégia–Portugália 32–29, Magyarország–Tunézia 33–24, Portugália–Tunézia 37–29, Norvégia–Magyarország 29–25, Tunézia–Norvégia 24–41, Magyarország–Portugália 30–27.

A selejtező végeredménye: 1. Norvégia 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Portugália 2, 4. Tunézia 0.

Az olimpia férfi kézilabdatornájának résztvevői: Franciaország (rendező), Dánia (világbajnok), Egyiptom (Afrika-bajnok), Argentína (a Pánamerikai Játékok győztese), Japán (az ázsiai selejtező győztese), Svédország (Eb-bronz­érmes, az Európa-bajnok jogán), Spanyolország, Szlovénia, Németország, Horvátország, Norvégia, Magyarország.