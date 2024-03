Újabb állami lakások épülhetnek Kézdivásárhelyen

A céhes városban tavaly fejezték be egy fiataloknak szánt tömbház építését, abba már be is költöztek a szerencsések, akik a pontozás alapján a lakásokhoz hozzájutottak. A kérvényezők listája azonban hosszú, igény van ilyen lakásokra, hiszen főleg a fiatalok számára egy örökkévalóságig tartana, hogy a jelenlegi piaci árak szerinti 60–70 ezer eurót összegyűjtsék, a banki kölcsön is csak azok számára elérhető, akik igencsak jól keresnek.

A városháza emiatt két új ANL-tömbház építését tervezi, s ha minden jól megy, az Országos Beruházási Társaság idén egy ingatlanra, jövőben meg még egyre folyósít pénzt.

Az önkormányzat amúgy területhiánnyal küszködik, jobb híján az Orbán Balázs utcában lévő volt kertészet területét takarították le, és azt adják át az építés idejére az ügynökségnek. Bokor Tibor polgármester arról tájékoztatott, hogy még egy területük lett volna az említett utca és az Ady Endre utca találkozásánál, azon a helyen viszont családi házak vannak, az össz­képhez pedig nem talál egy több emeletes tömbház. A két területen kívül a városnak még egyetlen földparcellája van, az oroszfalvi református temető környékén.