Azt írták róla a jelölés során, végtelenül türelmes és kedves, empatikus, alkalmazkodó és megvan benne a kellő szakmai alázat. Mindig készségesen segít, rendszerezetten végzi a feladatait, megfelelő szakmai és emberi önismerettel rendelkezik, szerény. Nem sajnálja az időt részletesen megmagyarázni a páciensnek a betegség jellemzőit, a kezelés módját. Tapasztalata, emberiessége igazán érdemessé teszi a jelölésre. A Best of Sepsi közönségdíjasait bemutató sorozatunkban dr. Mild Edittel beszélgettünk.

Dr. Mild Edit a Best of Sepsi díjátadó gáláján. Fotó: Facebook / Antal Árpád

Először furcsa volt és váratlan a jelölés. Nagyon sokan gratuláltak, nem is értettem igazán, miről van szó – mondta dr. Mild Edit. Aztán kifejtette, miért is tartja nagyszerű ötletnek ezt a kezdeményezést. Szerinte sok embernek nyújt lehetőséget, hogy megismerje őket a lakosság, tudomásul vegyék őket, de a gálán azzal is szembesült, hogy ez mennyire jól esik azoknak, akik bekerültek a nyertes keretbe. Mild doktornő úgy véli, az elismerés mindenkinek fontos, aki tudja, hogy jól végzi a munkáját, ez a fajta közösségi elismerés pedig szerinte különösen értékes. Jó az ötlet, a kivitelezés, felemelő és megható volt a gála – mondotta. Igen, a lakosság ismerjen meg olyan embereket, akikre többen jó érzéssel gondolnak – hangsúlyozta a Best of Sepsi kitüntetettje.

Talán meglepő, ha egy orvos az egyetem elvégzése után azonnal arra a munkahelyre kerül, ahol nyugdíjazásáig dolgozik. Manapság alig van példa erre, de dr. Mild Edit azok közé az orvosok közé tartozik, aki szakmai életrajzában egyetlen helyszín, a sepsiszentgyörgyi megyei kórház – jelenlegi nevén Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház – szerepel. Ettől nem érzi magát kevesebbnek azoknál, akik többször váltanak, mindig tudta, mi a dolga, a feladata, s bár véletlenszerűen került a bőrgyógyászati szakmába, jól érzi magát a saját bőrében. Beszélgetésünk közben nem is gondoltam arra, ez áttételesen is igaz, hisz bőrünk, mint sok más külső jegyünk, a lélek tükre.

Brassóiként az volt számára fontos, hogy minél közelebb kerüljön szülővárosához, ez sikerült, a szakosodást is korán kezdte, mai napig örömét leli a bőrgyógyászatban, szerinte ez szinte személyre szabott számára. Azt mondja, nem unta meg, szeret kapcsolatban lenni az emberekkel, és érezni, ha együttműködnek az orvossal, ha a legsúlyosabb betegségben is sikerül jó irányba terelni a gyógyulást vagy a hátralévő élet minőségét. Számára fontos, hogy ezt a páciensei is megértsék, az orvos egyedül nem csodagyógyszer, s bár mindannyian Isten markában vagyunk, tehetünk életünk minőségének javulásáért súlyos betegen is – véli. Egy munkaközösségben is fontos az együttműködés, a csapatmunka csak akkor működik, ha mindenki azt érzi, fontos az ő szerepe, ranglétrától függetlenül. Talán a megyei kórház részlegeként működő bőrgyógyászaton ezt sikerült megvalósítani, ezért jó itt dolgozni – állítja Mild doktornő.

A mindennapokban az orvosi hivatás, a család és a természetjárás között osztja meg leginkább idejét, energiáját, utóbbi nagyon feltölti, a Rétyi Nyír a kedvence, ahová unokájával gyakran kimennek bóklászni.

Szeret dolgozni, örömet szerez számára a munka. Ami a betegekkel való kapcsolatát illeti, arra törekszik, hogy azt nyújtsa a betegnek, amit ő is elvárna hasonló helyzetben. Ha a fehér köpeny túlsó oldalán állnék, akkor is szeretném biztonságban érezni magam, tudni, hogy a legjobbat nyújtják nekem – mondotta.