SZÍNHÁZI MARATON. A Sepsi Theatre ShowCase keretében az Andrei Mureşanu Színházban 23-án, szombaton 19 órától a Mobilă și durere (Bútor és fájdalom) látható Cristian Ban rendezése.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi városi szervezőirodában, az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál, valamint a biletmaster.ro és az eventim.ro honlapon kaphatók.

KÉZDIVÁSÁRHELYEN a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem és az Udvartér Színház koprdukciója, Ivan Viripajev Részegek című darabja tekinthető meg ma és 23-án, szombaton 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában. Az elsőéves magiszteri színészosztály előadására a jegyár 30 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lej. Jegyek válthatók a jegypénztárban hétfőtől csütörtökig 10 és 16, pénteken 10 és 14 óra között, valamint előadások előtt egy órával.

Zene

TAVASZI KAMARAZENE-KONCERT. Március 24-én, vasárnap 17 órától rendkívüli kamarazene-koncert lesz Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Olt utca 6. szám). Előadók a Jászvásári Moldova Filharmónia szólistái: Adrian Gheorghiu (hegedű) és Andreea Moroșanu (zongora). Jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 20 lej.

Alkotási műhelymunka

A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ és a FöldSzint nyitott műhely újabb közös alkotásra hívja az érdeklődőket. Március 23-án, szombaton 11 órától az Erdélyi Művészeti Központ harmadik emeleti kiállítóterében egy, a legkisebbek és felnőttek által egyaránt kipróbálható alkotói játékban vehetnek részt. A Boros Lajos festőművész tárlata ihlette Paper Box műhelyekben áttetsző lapokra vihetnek fel különböző színfoltokat vagy ragaszthatnak selyempapírcsíkokat, s ezeket különböző sorrendben egymásra és fényforrás elé helyezve újabb és újabb kompozíciók alakulhatnak ki. A foglalkozáson való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a fold.szint22@gmail.com címen vagy a 0752 049 895-ös telefonszámon lehet.

Hitvilág

VIRRASZTÁS. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Egyházközség altemplomában ma 22 órától kezdődik a nagyböjti éjszakai virrasztás.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30–12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében az Elengedéseink önleltáros nyitott csoportba várja az érdeklődőket.

HÚSVÉTRA HANGOLÓ. Az egész család és különösen a kisgyerekek számára húsvétra hangoló, ingyenes programot szervez március 25-én, hétfőn 17 órától Sétálj végig nagyhéten címmel a Károlyi Gáspár Alapítvány Sepsiszentgyörgyön a Málik József utca 6. szám alatti székháznál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Előze­tes bejelentkezés szükséges 0744 307 550-es telefonon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól Kung Fu Panda 4., 16.45-től Legeslegjobb szülinap, 18.15-től Szeplőtlen, 20 órától Oppenheimer, 20.30-tól Én vagyok a kapitány; szombaton: 11 órától Legeslegjobb szülinap, 11.15-től Kung Fu Panda 4., 16 órától Emma és a fekete jaguár, 16 és 18 órától Most vagy soha! (magyar történelmi akciókalandfilm), 18.30-tól Semmelweis (magyar életrajzi filmdráma), 20.30-tól Egy zuhanás anatómiája, 21 órától Szeplőtlen; vasárnap: 11 órától Kung Fu Panda 4., 11.15-től Legeslegjobb szülinap, 16 órától Kutya és macska és Most vagy soha! (magyar történelmi akciókalandfilm), 17.45-től Dűne – második rész, 18.30-tól Smoke Sauna Sisterhood, 20.15-től Semmelweis (magyar életrajzi filmdráma), 20.45-től Bob Marley: One Love.

Tavaszi Zöld Napok

A Zöld Nap Egyesület március 22–24. között a víz világnapja alkalmából tizennegyedik alkalommal szervezi meg a Tavaszi Zöld Napokat Kézdivásárhelyen. A háromnapos rendezvénysorozaton érdekes előadásokat, kerekasztal-beszélgetést, kreatív műhelymunkát, csemeteültetést tartanak, kikapcsolódásként lesz asztalitenisz-bajnokság és lassúsági kerékpárverseny is. Az idei év jelmondata: Víz a békéért. Bővebben a zoldnap.info-n.

Önkénteseket várnak faültetésre

Közösségi esemény keretében tízezer facsemete elültetésére kerül sor március 23-án, szombaton 8 órától Zalán határában a Vinca Minor Egyesület szervezésében, partnerségben Bodok Község Polgármesteri Hivatalával és a Zaláni Közbirtokossággal. Az ültetésre a szervezők (ma 12 óráig) önkéntesek jelentkezését is várják. A részletes program, a jelentkezési űrlap és az esemény leírása elérhető a vincaminor.ro honlapon és az egyesület Facebook-oldalán is.

Adománygyűjtés Erdővidéken

A Gondviselés Segélyszervezet háromszéki fiókszervezetének erdővidéki önkéntesei március 23-án, szombaton 9–13 óráig adománygyűjtést szerveznek Erdővidék több településén. A következő üzletekben lévő adománydobozokba lehet elhelyezni tartósélelmiszer-adományokat: Baróton a Profi bevásárlóközpontban, a Comixt Rt. (külső) önkiszolgálójában és CEC melletti üzletében, a Lia Kft. Piac utca sarkán található üzletében, Bardocon a Deák Hámor Kft. üzletében, Köpecen a Köpec Centerben, Székelyszáldoboson a Lia Kft. üzletében, Vargyason a Prod Laricom Kft. alszegi és felszegi üzle­teiben. Az adományokból összeállított csomagokat húsvét környékén eljuttatják a térség nehéz körülmények között élő többgyermekes családjaihoz, kisnyugdíjasaihoz, szellemi és testi fogyatékosaihoz. Előre is köszönnek minden nagylelkű adományt!

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Benedek Elek utcai 30-as Farmacom gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 407 568). Szombaton és vasárnap napközben a bevásárlóközpontokban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 363 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (telefon: 0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0267 708 465).

Kutyás felvonulás az örökbefogadásért

Március 23-án 10 órakor Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház elől indul a séta az örökbe fogadott kutyákkal az állomási körforgalomig, majd onnan vissza a kiindulási pontig. A felvonulás célja, hogy felhívják a figyelmet az örökbefogadás fontosságára, a szépmezői menhely, az Amy Egyesület és a Justice for Animals egyesület védenceit képviselve. Az esemény hivatalos, hatóságok által jóváhagyott. A balesetek elkerülése érdekében a séta során olyan hámot vagy nyakörvet, illetve pórázt kell használni, amely teljes mértékben megbízható.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabron­csokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Hidvégen és Nyáraspatakon, hétfőn és kedden Árkoson.

NYITVA AZ ADÓPÉNZTÁR. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala felhívja az adófizetők figyelmét, hogy március 23-án, szombaton 8 és 12.30 óra között nyitva tart a hivatal adóbegyűjtő pénztára, míg a március 25–28. közötti időszakban (hétfő–csütörtök) hosszabbított órarenddel, naponta 8–18 óráig várják ügyfeleiket.

PARNASSZUS IRODALMI KÖR. Új tagok jelentkezését várja a sepsiszentgyörgyi irodalmi kör, amelynek márciusi találkozóját szombaton 18 órától tartják az unitárius egyház tanácstermében, ahol a kör tagjai felolvasnak írásaikból.

VÁSÁROK. Március 23-án, szombaton 10 órától Barót központjában sor kerül az erdővidéki kézművesek és kistermelők tavaszi vásárára. * A gelencei piactéren 24-én, vasárnap 16 órától húsvéti vásárt tartanak.

ÁRAMSZÜNET. Március 27-én 8–16 óráig Kézdivásárhelyen a Bem József utcában, Kézdioroszfaluban és Sárfalván szünetel az áramszolgál­tatás.