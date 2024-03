Zenés ismeretterjesztő előadás

Diákoknak és felnőtteknek is ajánlott élményszerű zenés ismeretterjesztő, tudományos előadás lesz március 26-án, kedden 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében Albert Einstein életéről és munkásságáról. Az előadás narrátora Nagy Péter csíkszeredai tudománytörténész. Közreműködnek: György László (gitár és ének), Korpos Szabolcs (zongora).

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti játékrendje: március 26-án, kedden 19 órától és 27-én, szerdán, a színházi világnapon 19 órától a nagyteremben Ivan Viripajev: Iráni konferencia, rendező: Bocsárdi László, korhatár: 16+.

SZÍNHÁZI MARATON. A Sepsi Theatre ShowCase keretében az Andrei Mureşanu Színházban ma 19 órától Shakura Sanwich – Irisz Kovács rendezése; 27-én 19 órától Anatomia unei sinucideri (Egy öngyilkosság anatómiája) – Diana Mititelu rendezése.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi városi szervezőirodában, az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál, valamint a biletmaster.ro és az eventim.ro honlapokon kaphatók.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábstúdióban ma 12 és 14 órától: A kis herceg – bábos csillagmese Fodor Orsolya rendezésében (6 éven felülieknek ajánlott). Jegyfoglalás a 0757 047 717-es (Péter Orsolya) vagy a 0752 540 593-as (Golicza Bernadett) telefonszámon. Jegyár: 10 lej/fő.

Kiállítás

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet a kassai Thália Színházzal és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházzal együttműködésben a színház világnapja alkalmából a magyar színjátszás hőskorát megidéző kiállítást mutat be. A Kelemen László és kora című színháztörténeti kiállítás megnyitójára március 27-én, szerdán 11 órától a Tamási Áron Színház előcsarnokában kerül sor. Kurátor: Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, intézetvezető.

Tortoma Önképzőkör

Március 26-án, kedden 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében A méhészet rejtelmei címmel Simon Levente méhész (Bibarcfalva) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Könyvbemutató

Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotel konferenciatermében (Gólya utca 14. szám) március 27-én 18 órától a Mathias Corvinus Collegium (MCC) könyvbemutatót és beszélgetést rendez, ahol az Egy jobb világért – 110 éves a magyar cserkészet című kötetről és a cserkészettel kapcsolatos hagyományokról, kérdésekről beszélgetnek a meghívottak. A beszélgetés résztvevői: Kiss-Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatásvezetője, az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskola Szociológia Műhelyének kutatótanára, a kötet egyik tanulmányának szerzője; Réti Gergely, az MCC Közjogi Műhelyének kutatója, a kötet társszerkesztője, cserkészvezető; Györgyjakab Tímea Rita csapatvezető, a Romániai Magyar Cserkészszövetség volt külügyi vezetője; Orbán Renáta marketingszakember, a Romániai Magyar Cserkészszövetség kommunikációs vezetője. Részvételi szándékot űrlap kitöltésével kell jelezni: feliratkozas.mcc.ro/sepsiszentgyorgy-konyvbemutato-egy-jobb-vilagert.

Erdővidéki civil szervezetek találkozója

Meghívnak és elvárnak minden Erdővidék területén tevékenykedő civil szervezet, egyesület és alapítvány képviselőjét a március 28-án, csütörtökön 16 órától Baróton a Party Pub étterem emeleti termében tartandó kistérségi szintű civil találkozóra. Napirenden: szakmai előadás, jó gyakorlat bemutató, pályázati ismertető, együttműködési lehetőségek keresése. Kérik, hogy részvételi szándékukat szerda délig jelezzék Demeter Zoltánnak (0746 089 140).

Hitvilág

HÚSVÉTRA HANGOLÓ. Az egész család és különösen a kisgyerekek számára húsvétra hangoló, ingyenes programot szervez ma 17 órától Sétálj végig nagyhéten címmel a Károlyi Gáspár Alapítvány Sepsiszentgyörgyön a Málik József utca 6. szám alatti székháznál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Előzetes bejelentkezés szükséges 0744 307 550-es tele­fonszámon.

GYÓNTATÁS. A nagyhét folyamán gyóntatás lesz Sepsiszentgyörgyön ma és szerdán 15–18 óráig a Szent József-templomban, kedden 15–17 óráig az állomási templomban. Több pap is rendelkezésre áll, hogy az ünnepre szentgyónással is fel tudjanak készülni.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi ma zárva tart. A keddi műsor: 16 órától Belu – A legbátrabb bálna (románul beszélő), 16.30-tól Legeslegjobb szülinap (magyarul beszélő), 18 órától Semmel­weis (magyar életrajzi filmdráma) és A szenvedély íze (román feliratos), 20.30-tól Most vagy soha! (magyar történelmi akciókalandfilm), 20.30-tól Tökéletes napok (román feliratos).

Küldjön be húsvéti írott tojásokat és nyerjen!

Húsvét közeledtével ismét Olvasóinkat hívjuk ünnepváró lapszámunkhoz való közreműködésre. Kérjük, küldjenek be írott tojásokat, illetve tojásírást bemutató fekvő képeket, megjelölve: ki, illetve kik, hol, mikor (akár az előző években) készítették azokat. Amennyiben a fotós nem azonos az alkotóval, kérjük az ő nevét is feltüntetni. A képekhez kis történetek is fűzhetők. Elektronikus leveleiket március 27-én reggel 9 óráig a hpress@3szek.ro címre várjuk. A legszebb képeket közöljük lapunkban, a beküldők között könyvnyereményeket sorsolunk ki.

Húsvéti készülődés

SEPSISZENTGYÖRGY. A Míves Házban a Guzsalyas Alapítvány székhelyén nagyheti tojásírás a következő program szerint: keddtől csütörtökig 16–20 óráig, pénteken 10–03 óráig. Pénteken, a tojásírás éjszakáján zenél a Folker Együttes. Alsó korhatár: 7 év. Kérik a résztvevőket, vigyenek főtt vagy kifújt tojást. Érdeklődni a 0745 039 168-as és a 0743 708 235-ös

telefonon.

Húsvéti receptvarázs

Küldjön be receptet és nyerjen!

Milyen finomságok kerülnek ünnepi asztalunkra húsvétkor? Hagyományos ételekkel, esetleg ezek általunk megújított változatával kínáljuk a családot, a vendégeket? Nagymamánk régi jól bevált receptjét vesszük elő, vagy új ízekkel kísérletezünk? Várjuk fényképpel illusztrált klasszikus és új, eredeti húsvéti receptjeiket március 27-ig szerkesztőségünkbe. A recepteket – fekvő fotóval együtt! – a hpress@3szek.ro címre kérjük beküldeni. A legszebb, legizgalmasabb ételek megjelennek lapunkban is, a beküldők között értékes könyvnyereményeket sorsolunk ki. Főzésre, sütésre fel!

Gombaismereti kiselőadások

A sorozatban március 27-én, szerdán 18,30 órától Május gombái Sepsiszentgyörgy vidékén címmel Farkas János és Zsigmond Győző tart vetítettképes előadást Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban. Az előadások után néhány kisfilmet mutatnak be a 25 éves László Kálmán Gombászegyesület gombásztáborairól.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma és kedden Árkoson, szerdán Gidófalván és Étfalvazoltánban, csütörtökön Angyaloson és Fotosmartonosban.

ADÓFIZETÉS. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala felhívja az adófizetők figyelmét, hogy március 25–28. között (hétfő–csütörtök) az adópénztár hosszabbított órarenddel, naponta 8–18 óráig működik.

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen ma 8–13 óráig a Gyár utca 4, 4/A és a 2/A tömbházaiban, 27-én, szerdán 8–16 óráig a Bem József utcában, valamint Kézdioroszfaluban és Sárfalván szünetel az áramszolgáltatás.

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a sepsiszentgyörgyi fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt március 27-én, szerdán 8–18 óra között a következő utcákban és helységekben szünetel az ivóvízellátás: Jókai Mór, Budai József, Farm, Sepsiszentkirály, Szalomér, Aldoboly, Illyefalva.