Tavaszi vásár Baróton

Helyi kézművesek korábban azt kérték a város polgármesterétől, hogy tartsák a már hagyományossá vált vásárt inkább a városközpontban, ne a zöldségpiacon, abban bízva, hogy ott nagyobb lesz a vásári forgalom. A legtöbb portékát most is a kézművesek kínálták, az apróbb ajándéktárgyaktól az egészen bonyolult művészi virágkosarakig mindent lehetett tőlük vásárolni. De jelen voltak élelmiszer-termelők is, sajtot, túrót, ordát, mézet, különféle szörpöket, zöldségeket is lehetett kapni a vásáron, ugyanakkor kelendő volt a kürtőskalács, amit ezúttal miklósváriak árultak.

A vásár színpadán fellépők előadásaikkal színesítették a vásári hangulatot, akárcsak a polgármesteri hivatal dolgozói által készített tavaszi koszorúkompozíció is, amely alatt sokan megálltak a pillanatot megörökíteni.

Böjte Ferenc