Húsvéti készülődés

SEPSISZENTGYÖRGY. A Míves Házban a Guzsalyas Alapítvány székhelyén nagyheti tojásírás zajlik naponta a következő program szerint: keddtől csütörtökig 16–20 óráig, pénteken 10–03 óráig. Pénteken, a tojásírás éjszakáján zenél a Folker Együttes. Alsó korhatár: 7 év. Kérik a résztvevőket, vigyenek főtt vagy kifújt tojást. Érdeklődni a 0745 039 168-as és a 0743 708 235-ös telefonon. * Tojásírás- és virágdísz-alkotóműhelyre hívják az érdeklődőket ma 17 órától a Park Vendéglő kertjébe. Lehetőség lesz hagyományos tojásírásra Haszmann Gabriellával, illetve a Milbon virágstúdió által vezetett virágdíszkészítésre. A jelentkezőknek biztosítják a tojásíráshoz, illetve a virágdíszkészítéshez szükséges kellékeket, viszont a főtt vagy kifújt tojást a jelentkezőknek kell hozniuk. A műhelymunka ideje alatt legtöbb 10–15 tojásírásra lesz lehetőség. Az alkotóműhely ára: 100 lej / fő, a programra előjelentkezés szükséges.

BARÓT. Március 28-án, csütörtökön 17 órától Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár-termében a húsvéti ünnepkörről, népszokásokról Lakatos Csilla muzeológus, a tojásírás fortélyairól Hegyi Mária (Barót) tart előadást, majd Józsa József (Bodos) a tojáspatkolást mutatja be. Az előadásokat követően kézműves-tevékenység is lesz, origaminyuszit és tojástartót készítenek.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma 19 órától és 27-én, szerdán, a színházi világnapon 19 órától a nagyteremben Ivan Viripajev: Iráni konferencia című darabját játssza, rendező: Bocsárdi László, korhatár: 16+.

SZÍNHÁZI MARATON. A Sepsi Theatre ShowCase keretében az Andrei Mureşanu Színházban március 27-én 19 órától az Anatomia unei sinucideri (Egy öngyilkosság anatómiája) című előadás – Diana Mititelu rendezése – látható.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi városi szervezőirodában, az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál, valamint a biletmaster.ro és az eventim.ro honlapokon kaphatók.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulata vendégszerepel Kézdivásárhelyen. Vajda Katalin: Anconai szerelmesek című zenés komédiáját az Udvartér Színház idei bérletrendszerének részeként március 27-én, szerdán 19 órától a Kosztándi Jenő-, 28-án, csütörtökön 19 órától a Boér Géza bérleteseknek játsszák. Az előadásokra szabadjegyek is kaphatók.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábstúdióban ma 18 órától, március 27-én, szerdán a színházi világnap alkalmából 11 és 18 órától, valamint 28-án, csütörtökön 11 órától A kis herceg című előadásra (rendező: Fodor Orsolya) kerül sor. Ez alkalommal jegyvásárlási kedvezmények is vannak: két nyugdíjas jegy vásárlása esetén a harmadik személy (nyugdíjas vagy gyermek) belépése ingyenes. * Nagycsaládos kedvezmény: 4 fős család esetében, a legkisebb családtag ingyenes belépőben részesül, 5 fős család esetén, a két legkisebb családtag belépése díjmentes. Érdeklődni, foglalni a 0752 540 593-as telefonszámon Golicza Bernadettnél. Jegyár: 10 lej/fő.

Zene

NAGYCSÜTÖRTÖKI KONCERT. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány szervezésében az Ég és Föld című ünnepi koncertsorozat részeként nagycsütörtökön, március 28-án 18 órától Sepsiszentgyörgyön az evangélikus templomban fellépnek: István Ildikó, a Művészeti Népiskola zenetanárai és a Pro Musica Kamarakórus Sipos Zoltán vezetésével.

Tánc

ELMARADNAK A VENDÉG­ELŐADÁSOK. Objektív okok miatt elmaradnak a Nagyvárad Táncegyüttes március

28-ra, illetve március 29-re Sepsiszentgyörgyre meghirdetett A Schmürz és Istenes című vendégelőadásai. A megvásárolt jegyek visszaválthatóak csütörtökön 17 óráig.

Kiállítás

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet a kassai Thália Színházzal és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházzal együttműködésben a színház világnapja alkalmából a magyar színjátszás hőskorát megidéző kiállítást mutat be. A Kelemen László és kora című színháztörténeti kiállítás megnyitójára március 27-én, szerdán 18 órától a Tamási Áron Színház előcsarnokában kerül sor. Kurátor: Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, intézetvezető.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

Tortoma Önképzőkör

A Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében ma 19 órától A méhészet rejtelmei címmel Simon Levente méhész (Bibarcfalva) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16 órától Belu – A legbátrabb bálna (románul beszélő), 16.30-tól Legeslegjobb szülinap (magyarul beszélő), 18 órától Semmelweis (magyar életrajzi filmdráma) és A szenvedély íze (román feliratos), 20.30-tól Most vagy soha! (magyar történelmi akciókalandfilm), 20.30-tól Tökéletes napok (román feliratos).

Küldjön be húsvéti írott tojásokat és nyerjen!

Húsvét közeledtével ismét Olvasóinkat hívjuk ünnepváró lapszámunkhoz való közreműködésre. Kérjük, küldjenek be írott tojásokat, illetve tojásírást bemutató fekvő képeket, megjelölve: ki, illetve kik, hol, mikor (akár az előző években) készítették azokat. Amennyiben a fotós nem azonos az alkotóval, kérjük az ő nevét is feltüntetni. A képekhez kis történetek is fűzhetők. Elektronikus leveleiket március 27-én reggel 9 óráig a hpress@3szek.ro címre várjuk. A legszebb képeket közöljük lapunkban, a beküldők között könyvnyereményeket sorsolunk ki.

Húsvéti receptvarázs

Küldjön be receptet és nyerjen!

Milyen finomságok kerülnek ünnepi asztalunkra húsvétkor? Hagyományos ételekkel, esetleg ezek általunk megújított változatával kínáljuk a családot, a vendégeket? Nagymamánk régi jól bevált receptjét vesszük elő, vagy új ízekkel kísérletezünk? Várjuk fényképpel illusztrált klasszikus és új, eredeti húsvéti receptjeiket március 27-ig szerkesztőségünkbe. A recepteket – fekvő fotóval együtt! – a hpress@3szek.ro címre kérjük beküldeni. A legszebb, legizgalmasabb ételek megjelennek lapunkban is, a beküldők között értékes könyvnyereményeket sorsolunk ki. Főzésre, sütésre fel!

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Benedek Elek utcai 30-as Farmacom gyógyszertár (telefon: 0367 407 568) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna gyógyszertár (0267 360 015) a szolgálatos.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsi­szentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtá­rában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

ELŐADÁS SEPSISZENTKIRÁLYBAN. A székely mint katonanemzet címmel tart előadást Préda Barna néprajzkutató a sepsiszentkirályi kulturális előadás-sorozat keretében március 27-én, szerdán 19 órakor a kultúrotthonban.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Árkoson, szerdán Gidófalván és Étfalvazol­tánban.

ADÓFIZETÉS. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala felhívja az adófizetők figyelmét, hogy március 28-ig, csütörtökig az adópénztár hosszabbított órarenddel, naponta 8–18 óráig működik.

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen 27-én, szerdán 8–16 óráig a Bem József utcában, valamint Kézdioroszfaluban és Sárfalván szünetel az áramszolgáltatás.

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a sepsiszentgyörgyi fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt március 27-én, szerdán 8–18 óráig a következő utcákban és helységekben szünetel az ivóvíz­ellátás: Sepsiszentgyörgyön a Jókai Mór, Budai József, Farm utcában, Sepsiszentkirályban (a Szalomérban is), Aldobolyban és Illyefalván.