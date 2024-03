A vidéki beruházásokat kifizető országos ügynökség (AFIR) pályáztatási ütemtervét figyelembe véve a március 5-i Gazdakörben megkezdtük az idén kiírandó vidékfejlesztési támogatások ismertetését. Most további két intézkedést mutatunk be.

A rövid ellátási lánc a fogyasztóknak is előnyös. Fotó: Pixabay

Rövid ellátási láncok kialakítása

Az országos ügynökség júliusban hirdeti meg a DR 35-ös intézkedés pályázhatóságát, mely Az együttműködés fejlesztésének támogatása az élelmiszer-ellátási láncban nevet viseli. 20,2 millió euró lesz pályázható.

Ez az intézkedés eddig elég népszerű volt a megyében, a régi vidékfejlesztési tervekben a 16.4-es számot viselte. Az igényelhető támogatás legtöbb 250 ezer euró lehet. Az intézkedés célja, hogy támogassa a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a forgalmazók (üzletek, vendéglők, szállodák, vidéki panziók) közötti, úgynevezett rövid ellátási láncok, azaz köztes felvásárlók nélküli ellátás kiépítését, valamint a helyi piacok fejlesztését. Természetesen ezáltal a fogyasztó is jól jár, hiszen olcsóbban, szinte termelői áron jut hozzá az élelmiszeripari termékekhez.

A piaci szereplőknek (termelő, feldolgozó és forgalmazó) egyszerű partneri, együttműködési szerződést kell kötniük. Ebben részt vehetnek a termelők (magánszemélyként), mezőgazdasági profilú PFA-k, egyéni vállalkozások, cégek, termelők szakmai egyesületei, helyi tanácsok, iskolák, egyetemek, turisztikai és közélelmezési egységek, üzletek.

A támogatás közösen használandó feldolgozó vagy termék-előkészítő (kondicionáló gépsorok, feldolgozott vagy előkészített mezőgazdasági termékek kiszállítására alkalmas, klimatizált haszonjárművek vásárlására, bemutató üzlet felszerelésére, valamint számítástechnikai és elektrotechnikai felszerelések beszerzésére. Az elnyert támogatásból feldolgozónak vagy üzletnek alkalmas ingatlant is lehet építeni vagy egy meglevőt felújítani. Ugyanakkor elszámolhatók a késztermékek reklámozási költségei, pl. termékismertetést célzó összejövetelek szervezése, reklámkiadványok és -füzetek nyomtatása, reklám céljából létrehozott internetes honlap, sajtóban, rádióban vagy televízióban megjelenő reklámok, közös termékbemutatók, kiállításokon való részvétel költségei. A pályázott összeg egy része a partnerségi kapcsolat működtetési költségeinek fedezésére (pl. székhelybérlés, termékeladási hely, termékszállító járművek bérlése), illetve az alkalmazott személyzet és a partnerség hivatalos képviselőjének a fizetésére is fordítható.

Kis- és családi gazdaságok

Az idei pályáztatási naptár szerint az AFIR októberben indítaná a DR 14-es, A kis- és családi gazdaságok támogatása nevű intézkedés pályázhatóságát, 108 millió euróval. Ez helyettesíti az előző évekből ismert 6.3-as intézkedést, amikor a kisgazdaságok 15 000 eurós támogatásra pályázhattak.

A támogatás értékét most megemelték 50 000 euróra, viszont a támogatás intenzitása legtöbb 85 százalékos lehet, vagyis 15 százalékos önrész szükséges a pályázó kisgazdaság részéről. Alapfeltételként megmaradt, hogy a pályázó kisgazdaság nagysága 4000 és 12 000 euró SO közötti lehet, de ha a gazdálkodó őshonos állatfajokat tart, elégséges a 2000 euró SO. További feltétel, hogy a gazdaságnak a pályázat letevése előtt szerepelnie kell az APIA, illetve az állatorvosi hatóság nyilvántartásában.

Magánszemélyként nem lehet pályázni, a pályázónak engedélyezett fizikai személyként (PFA), egyéni vállalkozásként vagy családi vállalkozásként be kell jegyeztetnie magát a cégbíróságon.

A pályázati pénzből megvalósítható termékraktározó vagy istálló építése, illetve felújítása, trágyatároló építése, beruházás a termék eladásra való előkészítésébe, tárolásába vagy feldolgozásába, feldolgozó létesítése, mezőgazdasági gépek, öntözőberendezés, alternatív energiát, biomasszát használó berendezések vásárlása.

A támogatásból nem lehet mezőgazdasági területet, épületet vásárolni, lakóházat építeni vagy feljavítani, nem mezőgazdasági termékek szállítására alkalmas járműveket, személyszállító járműveket vásárolni, illetve irodahelyiséget vagy szálláshelyeket építeni, s nem fizethetők a mezei kultúrák karbantartási költségei sem.

Feltétel, hogy a sikeresen pályázó a termények, termékek 20 százalékát hivatalos úton értékesítse.

A pályázónak egy egyszerű, hároméves üzleti tervet kell készítenie, mely tartalmazza a vállalásokat (pl. gépvásárlás, istállóépítés stb.), ugyanakkor bizonyítania kell, hogy rendelkezik a szükséges önrésszel.

A stratégiai terv szerint 108 millió eurót szánnak a támogatásra, nincs elkülönítve összeg a hegyvidéken gazdálkodók számára, de a nemzeti vidékfejlesztési stratégia szerint az elbírálásnál pluszpont odaítélésével előnyben részesülnek a hegyvidéki kis gazdaságok, az őshonos állatfajokat tartók és az öt évnél régebbi, valamint az olyan gazdaságok, amelyek szakmai szervezetek, termelői csoportok, szövetkezetek tagjai.