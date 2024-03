Előző írásunk

Azt már megszoktuk, hogy mindig mindenért más a hibás. Akkor is, ha egy adott párt kormányon van, akkor is, amikor nincs. Ugyanígy állunk az elért eredményekkel is: ha valami sikerült, azért történhetett meg, mert nevezett politikai alakulat nyeregben volt és beleszólhatott a döntésekbe, ha pedig kimaradt, azt is sikerként könyvelte el, ha nem adta áldását a szerinte rossz döntésekhez.