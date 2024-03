Mi a helyzet a régi típusú dízelmotorokkal? /X/

Szerencsére a használt gépjárművek piaca is egyértelműen azt jelzi, hogy még sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy “ócskavasnak” nyilvánítsuk ezeket a kialakításokat.

Az adagoló meghibásodása

Még mielőtt a javításról vagy a felújításról dönteténk, ellenőrizni kell az adagoló egész rendszerét. Ebben a Dubnicz autószerviz szolgáltatásai tudnak segíteni, ahol tapasztalt szakemberek és profi eszközök végzik el a műveletet. Gyakori kérdés, hogy például a Bosch VP adagoló hogyan újítható fel, ha éppen takarékosabb megoldásban gondolkodunk. A befecskendező szerkezet már alapból a korszerű dízel legprecízebb alrendszerét jelenti. Az üzemanyag minősége okozza a legtöbb adagolóval kapcsolatos meghibásodást.

A rossz minőséget a nagyfokú szennyezettség, valamint a benne található vízmennyiség a dugattyúelemek kopását fogják előidézni. Ha az adagoló meghibásodik, akkor a felújítás számít a legjobb megoldásnak. A probléma okozója lehet még a tulajdonos gondatlansága, aki nem foglalkozik eleget a karbantartással, a rendszeres ellenőrzéssel és az üzemanyagszűrő cseréjével.

A harmadik oknak fel lehet még sorolni a berendezés elhasználódását, ami a gépkocsi amortizálódásával együtt jár. A rendszer elemei egyszerűen elöregednek idővel, ami a motor működési zavaraihoz vezethet: nagymértékű füst, indítási nehézségek és a teljesítmény csökkenése jelentkezhet tünetként.

Mit tehetünk hiba esetén?

Ha meghibásodott VP-adagolóval, sérült befecskendezőkkel van dolgunk, akkor semmilyen “transzfúzió” nem jöhet szóba. A szivattyút ilyen esetekben regenerálni kell. Az adagoló felújítása tulajdonképpen azt jelenti, hogy szétszereljük azt és a részeit ellenőrizzük.

A meghibásodás fajtájától függetlenül kell cserélni a szivattyúvezérlőt, az elektromos szelepeket, csapágyakat, szigeteléseket és a tengelyfordulat szögének érzékelőjét. Ha a nyomószivattyúnál, osztófejnél, bütykös gyűrűnél, hajtótengelynél és a befecskendezés szögét állító dugattyúnál is sérülést tapasztalunk, akkor azokat is cserélni kell.

Az elektronikai alegységeket a vasöntetben fogjuk találni. Ha az elektronika hibásodik meg, akkor a hibás PSG-modult kell kicserélni tökéletesre.

Sok más hiba is állhat a háttérben

Nem feltétlenül az adagolórendszer hibája az, hogy nem működik megfelelően. Az okok között szerepel az is, hogy levegő kerülhetett az üzemanyagba, esetleg eldugult az üzemanyagszűrő, vagy meghibásodott a tápszivattyú az üzemanyagtartályban. Ezért is kell olyan helyre vinnünk az autót, ahol alaposan, mindenre kiterjedő vizsgálatot, karbantartást végeznek el, hogy a rejtett hibák is felszínre kerüljenek, valamint ne csak tüneti kezelést kapjon a jármű, hanem a probléma okát hárítsák el. (X)