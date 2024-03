Hiánypótló vetélkedőn ismerkednek az erdővel

Az egész évet felölelő programot az RMDSZ háromszéki szervezetének partnerségével hirdette meg a Háromszéki Erdészek és Vadászok Baráti Társasága. Utóbbi képviselője, Porzsolt Levente jelezte, az a szándékuk, hogy a gyermekek közelebb kerüljenek az erdőhöz, megismerve annak növény- és állatvilágát. „Az erdő nemcsak szolgálja és védi az embert, hanem tanítja, üdíti, vidámítja és lelkesíti is, és úgy gondoljuk, ezt a felnövekvő generációnak is meg kell tapasztalnia” – fogalmazott.

A hiánypótló megmérettetésre 16 háromszéki településről 84 csapat, összesen 725 diák jelentkezett. A csapatok elektronikus formában kapják meg a feladatokat, s amennyiben azokat sikeresen teljesítik, díjat is nyerhetnek. A próbatételek teljesítése során egy erdész vagy vadász is segíti a fiatalokat. A megmérettetés a természetjárást és az erdészetet is népszerűsíti, utóbbinak pedig nagy hagyománya van térségünkben, ezért a szervezők ezt is szeretnék megismertetni az ifjú generációval, miközben új ismeretekkel, élményekkel is gyarapodnak. (dvk)