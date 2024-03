Zele­nák József esperes bevezető imádsága után a „Keresztet vetek a fődgyire!” című fotókiállítást Szebeni Zsuzsanna intézetvezető nyitja meg. A bemutatott fényképek hivatásos magyarországi fotósok alkotásai. Ezt követően az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány szervezésében az Ég és Föld című ünnepi koncertsorozat részeként fellép István Ildikó, a Művészeti és Népiskola zenetanárai és a Pro Musica Kamarakórus Sipos Zoltán vezetésével. ♦ A Míves Házban, a Guzsalyas Alapítvány székhelyén nagyheti tojásírás zajlik ma 16–20 óráig, pénteken 10–3 óráig. Pénteken, a tojásírás éjszakáján zenél a Folker Együttes. Alsó korhatár: 7 év. Kérik a résztvevőket, vigyenek főtt vagy kifújt tojást. Érdeklődni a 0745 039 168-as és a 0743 708 235-ös tele­fonon.

BARÓT. Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár-termében ma 17 órától a húsvéti ünnepkörről, népszokásokról Lakatos Csilla muzeológus, a tojásírás fortélyairól Hegyi Mária (Barót) tart előadást, Józsa József (Bodos) a tojáspatkolást mutatja be. Az előadásokat követően kézműves-tevékenység is lesz, origaminyuszit és tojástartót készítenek.

Színház

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata vendégszerepel Kézdivásárhelyen. Vajda Katalin: Anconai szerelmesek című zenés komédiáját az Udvartér Színház idei bérletrendszerének részeként ma 19 órától a Boér Géza-bérleteseknek játsszák. Az előadásra szabadeladásban is kaphatóak jegyek.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábstú­dióban ma 11 órától A kis herceg című előadást játsszák (rendező: Fodor Orsolya). Ez alkalommal jegyvásárlási kedvezmények is vannak: két nyugdíjas jegy vásárlása esetén a harmadik személy (nyugdíjas vagy gyermek) belépése ingyenes. Érdeklődni, foglalni a 0752 540 593-as telefonszámon Golicza Bernadettnél. Jegyár: 10 lej/fő.

Kiállítás

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Ma 18 órától Balázs István Éghez szóló szavak című képzőművészeti kiállításának megnyitójára kerül sor a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban. A tárlatot megnyitja Sántha Imre Géza művészettörténész. A kiállítás május 17-ig látogatható. Bővebben a művészről és a tárlatról a www.sznm.ro oldalon olvashatnak.

HÍMESTOJÁS-KIÁLLÍTÁS. Ma 10–15 óráig tekinthető meg a sepsiszentgyörgyi Sapientián (Csíki utca 50. szám) az EME Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesülete megalakulásának tizedik évfordulója alkalmából elkészített, Antalné Tankó Mária Gyimesi írott tojások című könyve alapján bemutatott, 216 tojásból álló kiállítás. v Péntek reggeltől kedd estig a vár­templomi új imateremben is megtekinthető lesz a gyimesi

mintakics.

Pályázati felhívás

Kovászna Város Önkormányzata a 2005/350-öes törvény értelmében felhívja a városban működő egyesületeket, alapítványokat és egyházakat, hogy nyújtsanak be pályázatot a 2024-ben megvalósítandó projektek támogatására a kultúra, oktatás, sport és vallás területén. A projekteket Kovászna Polgármesteri Hivatalának iktatójában kell benyújtani április 2-án 15 óráig.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Már­iusi ünnepségek Erdővidéken. 20.30 A szakmám a szenvedélyem – Felsőrákostól Lisszabonig... 30 év. Pál Gábor zenésszel beszélget Demeter Zoltán művelődésszervező. A műsorok visszanézhetők az Erdovidektv YouTube-csatornán.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16.30-tól Belu – A legbátrabb bálna (magyarul beszélő), 16.45-től Kung Fu Panda 4. (románul beszélő), 18 órától Elfogy a levegő (magyar filmdráma), 18.30-tól Rossz kutya (román feliratos, a Francia Filmfesztivál részeként), 20 órától Most vagy soha! (magyar történelmi akció­kalandfilm), 20.30-tól 20 nap Mariupolban (román feliratos, Cinema Together projekt).

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Ma, pénteken és szombaton is van 9 órától program a belvárosi templomban. Ma 19 órától, nagypénteken 18 órától, nagyszombaton 20 órától kezdődnek a szertartások. Nagy­szombaton a templom egész nap nyitva lesz, hogy aki a szent sírnál szeretne imádkozni, elcsendesedni, megtehesse. Húsvétvasárnap a közös ételszentelés miatt nem lesz 8 órakor szentmise. Aznap délelőtt csak 10 és 12 órakor lesznek szentmisék, amelyeket élőben közvetítenek.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 18 órától az utolsó vacsora emlékmiséjét tartják. Nagypénteken a Jézus szenvedésére és halálára emlékező liturgia 18 órától, nagyszombaton húsvét vigíliája 20 órától kezdődik. A vasárnapi szentmisék időpontjai: 9, 11 és 18 óra.

KÖZÖS ÉTELSZENTELÉS A FŐTÉREN. A MERT Egyesület folytatja a hagyományt, és idén is megszervezi az ételszentelést Sepsiszentgyörgy központjában a város katolikus plébániáival. Mindenkit várnak szeretettel húsvét­vasárnap 7.30-tól, vallástól függetlenül.

Törvényőrzők

A sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskolában április 7-én, szombaton 12.15–14.15-ig várnak mindenkit a Törvényőrzők elnevezésű rendezvényre, ahol testmozgás, valamint izgalmas és fordulatos rendőri logikai és ügyességi játékok lesznek. Az eseményre mindenkit várnak, hiszen a játékok 15-től 80 éves korig mindenkinek kihívást kínálnak.

Erdővidéki civil szervezetek találkozója

Erdővidék területén tevékenykedő civil szervezetek, egyesületek és alapítványok képviselőit hívják és várják ma 16 órától Baróton a Party Pub étterem emeleti termében tartandó kistérségi szintű civil találkozóra. Napirenden: szakmai előadás, jó gyakorlatok bemutatója, pályázati ismertető, együttműködési lehetőségek keresése.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Benedek Elek utcai 30-as Farmacom gyógyszertár teljesít éjsza­kai szolgálatot (telefon: 0367 407 568). Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Angyaloson és Fotosmartonoson.

ADÓFIZETÉS. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala felhívja az adófizetők figyelmét, hogy az adópénztár ma még hosszabbított órarenddel, 8–18 óráig működik.

KÖNYVTÁRI PROGRAM. A húsvéti ünnepekre való tekintettel a sepsiszentgyörgyi megyei könyvtár zárva tart a közönség számára péntektől hétfőig. Keddtől várják az olvasóikat.

ÜNNEPI PROGRAM. A Székely Nemzeti Múzeum 31-én, vasárnap és április 1-jén, hétfőn zárva tart. A Lábas Ház 29-étől, péntektől keddig nem látogatható.

TEGA. A Tega Rt. felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy 29-én, nagypénteken, illetve április 1-jén, húsvéthétfőn szünetel az ügyfélszolgálat. A hulladékelszállítás ettől függetlenül a megszokott módon zajlik. * Április 2-án, kedden Kilyénből, április 4-én, csütörtökön Szotyorból szállítják az ágakat. A köztisztasági vállalat arra kéri a két település lakóit, hogy az adott dátumokon helyezzék ki a kapu elé azokat az ágakat, fametszésből származó gallyakat, amelyekre nem tartanak igényt.

BUSZJÁRATOK. A Multi-

Trans Rt. értesíti utasait, hogy március 31-én, illetve április 1-jén az 5-ös (Aréna) és a 18-as (Sugásfürdő) járatok nem közlekednek. Hétfőn az autóbuszok szombati menetrend szerint közlekednek.

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a sepsiszentgyörgyi fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt április 3-án, szerdán 8–18 óráig szünetel az ivóvízellátás a Grigore Bălan tábornok úti 10/A, B, C, D lépcsőházban, a 36/C, D lépcsőházban, a Horgász utcában, a Puskás Tivadar Líceumban, a Bertis Catering Service-nél, a Bárányka utcában, a Nicolae Iorga utcai 10/G, H, a 10/A, B, C, D, E , az 5/A, B, C, a 4/ A, B, C, a 3/A, B, C lépcsőházban, az 1-es, 2-es tömbháznál, a 11/A, B, C, D, az Ág utca 19/A, B lépcsőházban, a 35/A, B, C, D, a 36/A, B lépcsőházban és a Helyi Rendőrség szék­helyén.