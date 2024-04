* A „Keresztet vetek a fődgyire!” című húsvéti fotókiállítás – Csíkszentmihályi Márton, Dusa Gábor, Fehér Vilmos, Nagy Botond, Gombosi Beatrix hivatásos magyarországi fotósok alkotásai – május 3-áig tekinthető meg az evangélikus templomban.

KOVÁSZNA. Április 4-éig látogatható a Kádár László Képtárban a brassói Csutak Levente képzőművész Életfa című egyéni tárlata. * Április 11-től július 11-ig tekinthető meg a Kádár László Képtárban a nemzetközi CSOMA-tárlat, melyet a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Kovásznai Művelődési Ház szervezett.

Színház

KRAKKÓBAN AZ M STUDIO. Április 4-én Krakkóba utazik a társulat, ahol 7-én a Tadeusz Kantor életművét dokumentáló Cricoteka Múzeumban a LIFT című produkcióját adja elő.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti műsorán: ma 19 órától a nagyteremben Ivan Viripajev: Részegek – a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának vendégelőadása, rendező: Radu Afrim, korhatár: 18+, időtartam: 3 óra 15 perc (egy szünettel); 6-án, szombaton 19 órától és 7-én, vasárnap (román nyelvű felirattal) a nagyteremben Pass Andrea: Napraforgó – rendező: Radu Afrim, színpadra épített nézőtér, időtartam: 2 óra 45 perc (egy szünettel).

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Ezen a héten a sepsiszentgyörgyi bábstúdióban: ma 11 és 18 órától, csütörtökön és pénteken 11 órától A kis herceg – szervezett előadás; szombaton 11 órától Csillagpalota – szabadelőadás. Érdeklődni, foglalni a 0752 540 593-as telefonszámon Golicza Bernadettnél. Jegyár: 10 lej/fő.

Zene

ÜVEGHANG AKADÉMIA. Újabb zenei ismeretekkel bővül azoknak a tudása, akik ellátogatnak a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet által szervezett Üveghang Akadémia következő előadására április 4-én, csütörtökön 18 órától az Árkosi Kulturális Központba (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám). Meghívott előadó a nemzetközileg elismert Artur Kaganovskiy hegedűművész, aki az orosz nép- és klasszikus zene kapcsolódását fejti ki.

Hitvilág

Élet a Lélekben plébániai imacsoportok találkozója. „Újuljatok meg!” mottóval április 6-án a csíkszeredai Erőss Zsolt Sportcsarnokban 25. alkalommal találkoznak az Élet a Lélekben plébániai imacsoportok. Az imanap 9 órakor rózsafüzér-imádsággal kezdődik. A köszöntés és a bevezető gondolatok után a sportcsarnok megáldása következik. Az elmélkedéseket ft. Baróti László Sándor ditrói és ft. Tódor Attila kézdiszentkereszti plébános tartja. Az irgalmasság rózsafüzére, a tanúságtételek és dicsőítések után szentségimádás. A záró szentmisét, melyet 17 órától ft. Péter Arthur főesperes-plébános mutat be, a Mária Rádió élő adásban közvetíti. Bővebben az eseményről az eletalelekben.ro honlapon olvashatnak.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16 órától Legeslegjobb szülinap (románul beszélő), 16.30-tól Kung Fu Panda 4. (magyarul beszélő), 17.30-tól Szeplőtlen (román feliratos), 18.15-től Artúr, a király (román feliratos), 19.15-től Smoke Sauna Sisterhood (magyar fel­iratos), 20.15-től Most vagy soha! (magyar történelmi), 21 órától Tökéletes napok (román feliratos); csütörtökön: 16 órától Artúr, a király (magyarul beszélő), 16.15-től Kung Fu Panda 4. (románul beszélő), 18 órától Semmelweis (magyar élet­rajzi), 18.15-től Most vagy soha! (magyar történelmi), 20.30-tól Isten földje (román feliratos, a Cinema Together projekt részeként), 20.45-től Godzila x Kong:

Az Új Birodalom (román feliratos).

Rádió

ÖNKÉNTESTALÁLKOZÓK. A Mária Rádió április 4-én, csütörtökön 11 órától a sepsiszentgyörgyi stúdióban, 13.30-tól pedig Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb-plébánián várja önkénteseit és hallgatóit egy kötetlen együttlétre, beszélgetésre. Az áprilisi találkozókon részt vesz a rádió műsor­igazgatója, Karácson Tibor atya, aki meglepetésvendégeket is visz magával.

Fordított nap a könyvtárban

Április 9-én, kedden a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárba látogatók a város ismert személyiségeit és a könyvtár hűséges olvasóit, barátait találhatják a kölcsönzőpultoknál 10 és 17 óra között. Az érdeklődők ugyanakkor betekinthetnek a könyvtári „kulisszák” mögé is: megismerhetik a könyv útját a bolttól az állományba kerülésig, láthatnak síneken gördülő könyvpolcokat, óriás méretű digitalizáló szkennert, megismerhetnek más műhelytitkokat. A részvétel bejelentkezéshez kötött, április 4-éig várják a jelentkezéseket a 0267 351 609-es telefonon vagy

a biblio@kmkt.ro címen.

Áprilisi kihívás

A sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Iroda egészséges és környezettudatos életre ösztönző effAct programjának áprilisi témája a Föld. Az e havi kihívás lényege: vigyázzunk környezetünkre, alakítsuk úgy szokásainkat, hogy ne pazaroljuk az erőforrásainkat és az élelmiszert, megfontoltan, felelősségteljesen válasszunk termékeket és szolgáltatásokat, részesítsük előnyben a helyi alapanyagokat, termékeket és szolgáltatásokat, autó helyett közlekedjünk gyalog, kerékpárral, rollerrel, tömegközlekedési eszközökkel, mindenféle fogyasztásunkat csökkentsük a valóban szükséges mennyiségre, használati tárgyaink esetében a minőséget, a hosszú élettartamot részesítsük előnyben a mennyiséggel

szemben. (fekete)

Székelyföldi regionális népdalvetélkedő

A Csíkszeredai Gyermekek Háza az Eufónia Kulturális Egyesülettel és a Tiszta Forrás Alapítvánnyal együttműködve, a Nemzeti Tehetség Program, valamint a Communitas Alapítvány támogatásával tizennegyedik alkalommal hirdeti meg a Csak tiszta forrásból – Székelyföldi regionális népdalvetélkedőt. A verseny célja a székelyföldi népi énekes hagyományok megőrzése, ápolása, népszerűsítése és művelése, a tehetséges fiatalok felkarolása, pártolása, a fiatal korosztály ízlésének és identitástudatának fejlesztése. Résztvevői a Székelyföld és a szórványban élő székelység különböző vidékein (Háromszék, Csíkszék, Udvarhelyszék, Marosszék, Aranyosszék, Moldva, Barcaság) megrendezett népdalvetélkedők nyertesei, IV–XII. osztályos tanulók. A székelyföldi regionális népdalvetélkedőre április 5-én, pénteken 11 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 352 659). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I-es (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a sepsiszentgyörgyi fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt ma 8–18 óráig a következő helyeken szünetel az ivóvízellátás: a Grigore Bălan tábornok úti 10-es tömbház A, B, C, D lépcsőházai és a 36-os tömbház C, D lépcsőházai; Horgász utca; Puskás Tivadar Líceum; Bertis Catering Service; Bárányka utca; a Nicolae Iorga utcai 10-es tömbház G, H lépcsőházai, a 10-es tömbház A, B, C, D, E lépcsőházai, az 5-ös tömbház A, B, C lépcsőházai, a 4-es tömbház A, B, C lépcsőházai, a 3-as tömbház A, B, C lépcsőházai, 1-es és 2-es tömbház, a 11-es tömbház A, B, C, D lépcsőházai; az Ág utcai 19-es tömbház A, B lépcsőházai, a 35-ös tömbház A, B, C, D lépcsőházai, a 36-os tömbház A, B lépcsőházai; a Helyi Rendőrség székhelye.

JOGI TANACSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között szerkesztőségünkben személyesen fogadja a jogi tanácsot igénylőket.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket ma 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.

TEGA. A Tega Rt. felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy április 4-én, csütörtökön Szotyorból szállítják el az ágakat. A köztisztasági vállalat kéri a település lakóit, hogy helyezzék ki a kapu elé azokat az ágakat, fametszésből származó gallyakat, amelyekre nem tartanak igényt. * A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Oltszemen és Zalánban, csütörtökön Kálnokon és Sepsikőröspatakon, pénteken Sepsikőröspatakon.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, április 6-án és 7-én termelői vásárt tartanak az Urban-Locato Kft. szervezésében.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR NAPOK. Április 8–13. között kerül sor Kovásznán és Csomakő­rösön a Kőrösi Csoma Sándor Napok rendezvényeire.