50 éves a Bod Péter Megyei Könyvtár

FORDÍTOTT NAP. Április 9-én, kedden a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárba látogatók a város ismert személyiségeit és a könyvtár hűséges olvasóit, barátait találhatják a kölcsönzőpultoknál 10 és 17 óra között. Az érdeklődők ugyanakkor betekinthetnek a könyvtári „kulisszák” mögé is: megismerhetik a könyv útját a bolttól az állományba kerülésig, láthatnak síneken gördülő könyvpolcokat, óriás méretű digitalizáló szkennert, megismerhetnek más műhelytitkokat. A részvétel bejelentkezéshez kötött, még ma várják a jelentkezéseket a 0267 351 609-es telefonon vagy a biblio@kmkt.ro címen.

FELOLVASÁS A 80 ÉVE SZÜLETETT FARKAS ÁRPÁD TISZTELETÉRE. Április 11-én, csütörtökön, a magyar költészet napján Farkas Árpád életét és művét idézik fel az olvasóteremben 17 és 20 óra között. Közönségként, hallgatóságként bármikor be lehet kapcsolódni hosszabb-rövidebb ideig. A felolvasni kívánókat kérik, válasszanak egy legtöbb öt percben elmondható Farkas Árpád-szöveget, és jelentkezzenek előzetesen április 9-ig (telefon: 0267 351 609, e-mail: biblio@kmkt.ro). Az olvasmány kiválasztásához segítséget nyújtanak a könyvtár kölcsönzőrészlegén előkészített kötetek, illetve megbízható forrás a szövegválasztáshoz a szerző oldala is a Digitális Irodalmi Akadémián. A rendezvény során a helyszínen is lehet szöveget választani.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház 6-án, szombaton 19 órától és 7-én, vasárnap (román nyelvű felirattal) a nagyteremben Pass Andrea: Napraforgó című darabját játssza, Radu Afrim rendezésében. Színpadra épített nézőtér, időtartam: 2 óra 45 perc (egy szünettel).

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR DIÁKSZÍNPAD. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermében 5-én, pénteken 11 és 13 órától a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad előadja a János vitéz című darabot. Jegyár: 10 lej.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Ezen a héten a sepsiszentgyörgyi bábstúdióban: ma és pénteken A kis herceg – szervezett előadás; szombaton 11 órától Csillagpalota – szabad előadás. Érdeklődni, foglalni a 0752 540 593-as telefonszámon Golicza Bernadettnél. Jegyár: 10 lej/fő.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Artúr, a király (magyarul beszélő), 16.15-től Kung Fu Panda 4. (románul beszélő), 18 órától Semmelweis (magyar életrajzi), 18.15-től Most vagy soha! (magyar történelmi), 20.30-tól Isten földje (román feliratos, a Cinema Together projekt részeként), 20.45-től Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (román feliratos).

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Április 10-én, szerdán 10 és 19 órától a Háromszék Táncstúdióban bemutatják a Lúdas Matyi című felújított gyermekelőadást Novák Ferenc „Tata” rendezésében. Rendező-koreográfus: Farkas Tamás, társrendező: Tapasztó Ernő.

Hitvilág

BÉRMÁLÁS SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Szent József-templomban vasárnap 11 órakor kezdődik a bérmálási ünnepség, ezért 8 órakor lesz szentmise, s elmarad a 10 és 12 órai szokásos mise. u A Krisztus Király-templomban vasárnap a 17 órakor kezdődő szentmisén Kerekes László segédpüspök szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.

BÚCSÚ CSINÓDBAN. Idén a csinódi kápolna búcsús miséje április 8-án 11 órától lesz. Ekkor áldják meg a mostanra elkészült festett kazettás mennyezetet is. A 16 kazettából álló mennyezet festője a Csíkszeredában élő Csiszér Imre 85 esztendős nyugdíjas tanító. A virágmintákról 1100 év magyar díszítő művészete tekint le az áldott állapotban ábrázolt csinódi Szűzanyára. (Sepsiszéki Nagy Balázs)

Tudástár Kézdivásárhelyen

A Vigadó Művelődési Központban ma 18 órától Köllő Miklós Kézdivásárhely településtörténete urbanisztikai szempontból címmel tart előadást. A belépés ingyenes.

Műhelykonferencia Illyefalván

Az Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társaság szervezésében április 5–7. között kerül sor Illyefalván a KIDA Központban a „…szeretve ártottunk…” – Társfüggőség és a kapcsolati elakadások című műhelykonferenciára.

Nyílt nap a kutyamenhelyen

Minden hónap első szombatján 10 és 15 óra között nyílt napot tartanak a szépmezői kutyamenhelyen. Április 6-án a Tega Rt. és az AMY Gazdátlan Ebek Egyesülete minden érdeklődőt vár a helyszínen. Jelenleg 149 négylábú tartózkodik a létesítményben, mindegyik rendelkezik oltással, csippel – az örökbefogadás ingyenes, csupán személyi igazolványra van szükség hozzá. A menhelyen azokat is várják, akik csak sétáltani akarják a kutyákat.

Waldorf-iskolába hívogató Kézdivásárhelyen

Ma 17 órától újabb iskolába hívogató rendezvényt szervez gyerekeknek és szülőknek a Kézdi Waldorf Egyesület. Kikeletcsalogató kézműves-foglalkozásra várják a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium Waldorf-osztályának termébe azokat a gyerekeket, akik 2024 szeptemberében kezdik az iskolát. Az ősszel induló előkészítő osztályban még vannak helyek, az eseményen az iratkozással kapcsolatos tudnivalókról is tájékoztatást kapnak az érdeklődő szülők.

Közgazdász Borklub

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság Kovászna megyei fiókja április 5-én 18 órától szakmai előadással egybekötött borkóstolót szervez a sepsiszentgyörgyi Isabella Boutique Hotelben. A rendezvénysorozat a közgazdaság és annak minden vetülete iránt érdeklődő személyeknek szól. A szakmai előadásokhoz italkóstolókat társítanak, amit szabad beszélgetés és hálózat­építés követ. A helyek száma korlátozott, a részvétel regisztrációhoz kötött az esemény Facebook-oldalán.

Röviden

ÚTLEZÁRÁS. Az Auto Crono Club április 4-én és 5-én 9–18 óráig hivatalos edzést tart a Sepsiszentgyörgy–Sugásfürdő útvonalon, ezért lezárják az útszakaszt. A közlekedést minden óra után tíz percre engedélyezik. A hivatalos edzés zárt körű, tilos a gyalogos, biciklis közlekedés az út mentén, mivel az autós edzés veszélyekkel is járhat. A szokásos autóbusz a megszokott program szerint közlekedik. Érdeklődni a 0740 944 841-es telefonon lehet.

TEGA. A Tega Rt. felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy ma Szotyorból szállítják el az ágakat. A köztisztasági vállalat kéri a település lakóit, hogy helyezzék ki a kapu elé azokat az ágakat, fametszésből származó gallyakat, amelyekre nem tartanak igényt. n A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kálnokon és Sepsikőröspatakon, pénteken Sepsikőrös­patakon.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsi­szentgyörgy főterén ezen a hétvégén, április 6-án és 7-én termelői vásárt tartanak az Urban-Locato Kft. szervezésében.

KREAKIDS. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében szombaton 17 órától kerül sor a 13. Krea­Kids rendezvényre, ahol divatbemutatók, élménybeszámolók és projektbemutatók várják a közönséget.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 352 659). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I-es (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos.

Törvényőrzők

A sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskolában április 7-én, szombaton 12.15–14.15 óráig várnak mindenkit a Törvényőrzők elnevezésű rendezvényre, ahol testmozgás, valamint izgalmas és fordulatos rendőri logikai és ügyességi játékok lesznek. A játékok 15-től 80 éves korig mindenkinek kihívást kínálnak.