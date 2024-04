A kovásznai, illetve kommandói erdészet tavaly ősz óta mintegy 24 méter széles erdősávot vágatott ki a Kovászna és Kommandó közötti középfeszültségű villanyáram-vezeték mentén az áramszolgáltató kezdeményezésére, mely arra hivatkozott, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint a légi vezetékek nyomvonalán 12 méterre jobbra és 12 méterre balra nem lehetnek fák, mert ez vihar vagy nagyobb szélfúvás esetén veszélyeztetheti az áramszolgáltatást. A fakivágást az erdészeti hivatal egy idegen céggel végeztette.

Amint korábban már megírtuk, a kitermelés érintette a kovásznai Tündérvölgy kirándulóövezetét is, emiatt sokan zúgolódtak, a helyi önkormányzatot hibáztatták, hogy engedte elcsúfítani a tájat, a kirándulók által kedvelt piknikezőhelyet. Ugyanakkor azt is kifogásolták, hogy a Kovásznát Kommandóval összekötő 14-es jelzésű községi út mentén a veszélyes szakaszokon és kanyarokban is kivágták a fákat, amelyek szalagkorlát hiányában egyféle biztonságot, „természetes korlátot” jelentettek a meredek szakadékok, hegyoldalak peremén. Azóta a polgármesteri hivatal a kommandói út szélén 370 méter hosszúságban szalagkorlátot szereltetett a közúti forgalom biztonsága érdekében.

A lakossági panaszokra Gyerő József polgármester akkor úgy reagált, hogy a fakitermelésről a helyi önkormányzattól sem véleményt, sem engedélyt nem kértek. Amint elmondta, ez egy olyan munkálat, amely kizárólag az erdészet hatáskörébe tartozik, a helyi tanács csupán a város tulajdonában levő erdőterületről kivágott fának az eladási áráról határozhatott.

A fakitermelési munkálatokat végző cég munkásai a tündérvölgyi kempingtábor melletti szakaszon a rönkfák húzatása közben megrongálták a keskeny nyomtávú vasút töltését, a talpfákat és a síneket kiforgatták a helyükről.

Gyerő József polgármester lapunkat arról tájékoztatta, hogy miután a rongálást február közepén észlelték, azonnal bűnügyi feljelentést tett a vasút tönkretétele miatt, és alapos vizsgálatot követelt. Ugyanakkor beidézte a kivitelezőt, s felszólította, hogy a rönköket szállítsa el a sínekről és a sétányokról, a földdel és ágakkal feltöltött sáncokat takarítsa ki. „A vállalkozó eljött, elismerte, hogy hibáztak, sajnálja, és vállalta a megrongált kisvasút megjavítását” – mondta a polgármester.

Az ügyben közösségi oldalán Georg Hocevar osztrák vállalkozó is megszólalt, aki Romániában több, ipari forgalomból kivont keskeny nyomtávú vasútvonalat üzemeltet turisztikai célokkal. Mint írja: „Sajnos nem minden történet lehet sikeres, még ha lehetne is. Erre a legjobb példa a Kovászna és Kommandó közötti kisvasút, amelyet 2001-től 2019-ig a cégem (Calea Ferată Îngustă Kft. – szerk. megj.) tartott fenn.”

A csődeljárás alatt álló Brafor Rt. tulajdonában levő kisvasutat 2019-ig Hocevar tartotta karban és üzemeltette, azaz sétavonatozásokat szervezett fürdővendégek számára a Tündérvölgyben, a Clermont Szálló és a Sikló közötti szakaszon. 2020-ban a város a megyei önkormányzattal közösen megvásárolta a kisvasutat és a Siklót, hogy amint pályázati forrást találnak, azt felújítják és turisztikai céllal hasznosítják. Addig is Kovászna önkormányzata a tündérvölgyi vonalat bérbe adta volna Hocevarnak, de az osztrák vállalkozó sokallta a helyi tanács által megszabott bérleti díjat, ezért visszavonult Kovásznáról, jelenleg Moldovițán, Brádon és Abrudbányán működtet keskeny nyomtávú sétavonatokat.

„A kovásznai városháza források hiányában 18 évig nem tudta karbantartani a kisvasutat (ha lett volna forrás, akkor sem tudta volna, mert nem volt a tulajdona – szerk. megj.), s amióta 2020 elején megvásárolta a vonalat, a sétavonat nem közlekedik. Végül a »probléma« mostanra végleg megoldódott, mert a fakitermelő cég tönkretette a több mint 135 éves vonalat. Kár, hogy ez a történet, amely akár sikeres is lehetett volna, most így ért véget. Ennek okai az érdektelenség, a hozzá nem értés, a kapzsiság, a perspektíva és felelősség hiánya” – vélekedett Hocevar közösségi oldalán.