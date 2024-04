Hungarikumnap Kézdivásárhelyen

A rendezvény helyszínéül a Benji Állatvédő Egyesület által működtetett kutya- és cicamenhely szolgált, mely pár héttel ezelőtt egy új épülettel is gazdagodott, most már otthonos tanácskozóval is várja az állatbarátokat. Persze nem ez kötötte le a Hungarikum civil nap résztvevőinek és célközönségének – a gyerekeknek – a figyelmét, sokkal inkább kíváncsiak voltak a befogott kutyákra, illetve a vadállatokra, ugyanis a szentkatolnai úton lévő telepen most már farkas hibridet, vaddisznót és dámszarvasokat is meg lehet csodálni szinte testközelből a sok háziállat mellett.

Az első alkalommal tető alá hozott rendezvény ötletgazdája a sepsiszentgyörgyi, de jelenleg Budapesten élő Pál Edith, az Egyedülálló Szülők Klubjának háromszéki vezetője, aki a megyeszékhelyen már korábban is szervezett hasonló rendezvényt.

„Negyven kisóvodás és kísérő pedagógus vett részt a rendezvényünkön, amely nem kizárólag az egyedülálló szülők gyerekeinek szól. Interaktív foglalkozásokkal, kvízekkel, társasjátékokkal készültünk, igyekeztünk, hogy ezek mind a hunkarikum témakörhöz kapcsolódjanak. A gyerekek helyben sütött kürtőskalácsot, kalocsai paprikával ízesített zsíros kenyeret kóstolhatnak, a különböző versenyeken való részvételüket díjazzuk is. Két évvel ezelőtt Sepsiszentgyörgyön szerveztünk hasonló rendezvényt, de a kézdivásárhelyi helyszín annyira tetszik, hogy ha lesz igény, akár még idén is szervezhetünk újabb hasonló rendezvényt. Célunk, hogy a gyerekek figyelmét ráirányítsuk a magyar értéktárra, a hungarikumokra” – mondotta a főszervező.

Pál Edith egyébként a megyeszékhely szülötte, most Budapesten él, de egy Lajos nevű örökbe fogadott kutya révén már van kapcsolata a Forró Béla által vezetett menhellyel. „Igyekszünk a menhelyet támogatni, adományt hoztunk a cicáknak. Az egyszülős tömörülésünk a budapestihez tartozik, összesen négy van belőle, én a háromszéki vezetését vállaltam el. Szabadidőnkben látjuk el ezt a feladatot, mindig szervezünk rendezvényeket. Terveim között szerepel táborok szervezése is, igyekszünk bővíteni a kört, erre a rendezvényre is meghívtunk másokat, így a Székely Kutyaklub tagjait, a Kézdivásárhelyi Nőegyletet, hogy erősítsük a kapcsolatokat. Lesz folytatás” – ígérte.

A kézdivásárhelyi menhelyről szuperlatívuszokban beszélt. „Budapestről érdeklődtem a megyei kutyamenhelyek iránt, így akadtam rá a kézdivásárhelyire, kislányom, Anna névnapjára vettünk örökbe innen egy kutyát. Nagyon jó körülmények vannak itt. Ismerem a budapesti hasonló létesítményeket, ez rendkívül magas színvonalú. Jó körülmények vannak, és nagyon jók a kezdeményezéseik is. Kijelenthetem, hogy ez a létesítmény nagyságrendekkel jobb, mint egy magyarországi” – vélekedett Pál Edith.