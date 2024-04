Fogadják már a gazdák kérelmeit

A benyújtásuk határideje június 7. Az APIA tegnapi tájékoztatása szerint a kérelmek benyújtásához idén is az IPA-Online alkalmazást kell használni. Emlékeztettek arra is, hogy a mezőgazdasági termelőknek egyetlen kérelmet kell kitölteniük abban az esetben is, ha több településen/megyében vannak használatban levő területeik. Az agrártámogatási kérelmek benyújtási határidejének lejárta után a mezőgazdasági termelőknek az igénylésben és az igazoló dokumentumokban megadott adatokban bekövetkezett bármilyen változást 15 napon belül írásban be kell jelenteniük az APIA-nál.