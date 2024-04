A kezdeményezést Antal Árpád polgármester azzal indokolta, hogy hiába alakítottak ki kutyamenhelyet, vagy próbálkoztak más állatbarát megoldásokkal (a helyes kutyatartásra vonatkozó tájékoztató kampányokkal), a nem kívánt szaporulatot – amely a nem fajtatiszta ebek helytelen tartásának következménye – nem tudták megfelelő mértékben lassítani, a menhely folyamatosan tömve van, nincs hova bevinni a városban kóborló négylábúakat. Ezért szerződést fognak kötni egy vagy több állatorvossal, és fizetnek a nem fajtatiszta kutyák ivartalanításáért; ezeknek a befogását is az állatorvosokra bíznák. A házőrzők és házi kedvencek ivartalanítása és mikrocsippel való ellátása a törvény szerint továbbra is a kutyatartók feladata és költsége; csak a fajtatiszta vagy segítő kutyákat nem kötelező ivartalanítani.

A kóbor kutyák számának visszaszorítása a zoonotikus (állatról emberre terjedő) betegségek megelőzése miatt is fontos. Azt nem tudni, hogy jelenleg hány ugató négylábú él Sepsiszentgyörgyön: legutóbb 2017-ben számolták össze őket, akkor mintegy 1700 gazdával rendelkező ebet vettek nyilvántartásba (ezek alig egyharmada volt fajtatiszta), ám a gazdátlanokról még becsült számok sincsenek, habár mindenfelé látni kisebb-nagyobb falkákat. Ivartalanítási kampányokkal az előző években is próbálkozott az önkormányzat, és most is van állatorvosi rendelő, ahol ingyen elvégzik a beavatkozást, de viszonylag kevés kutyatartó élt a lehetőséggel.