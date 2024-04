Hivatalos megkereséssel fordul a bukaresti döntéshozókhoz Kovászna Megye Tanácsa annak kapcsán, hogy idén várhatóan ismét csökken a családorvosoknak a páciensek után járó fejpénz alapértéke. Erről a testület tegnapi ülésén esett szó, s kérésként az is elhangzott, a tanácsot alkotó pártok helyi képviselői próbáljanak közbenjárni a bukaresti döntéshozóknál, hogy a tervezett forrásmegvonás ne következzen be. A testületi ülésen egyébként döntöttek a megyei utak nyári karbantartásának odaítéléséről, a többéves gyakorlatnak megfelelően ezt idén is a saját vállalat, a Kovászna Megyei Híd és Út Rt. végzi.

Para János családorvos, a megyei tanács RMDSZ-es tagja vetette fel az egészségügyi alapellátásban mutatkozó problémát, és pártállástól függetlenül a tanácstagok segítségét kérte. Elmondása szerint Șereș Lucia, a háromszéki háziorvosi kamara vezetője kereste meg s jelezte, hogy idén várhatóan jelentős arányban csökken az országos egészségbiztosító pénztár által a páciensek után folyósított, fejpénzként ismert alapösszeg. Para János szerint már a múlt év decemberében komoly csapás volt a szakma számára, hogy a költségcsökkentés jegyében alaposan visszavágták a juttatást, és most újabbra készülnek. A kamarák – nem csak a háromszéki – kérik, hogy idén ne csökkentsék tovább a fejpénzt, legalább a mostani szint maradjon meg.

Para János szerint elfogadhatatlan, hogy az egészségügyben mindenhol emelik a juttatásokat, az alapellátás az egyetlen, ahonnan gyakran elvonnak, olyan körülmények között, hogy a szakmát a kiöregedés veszélyezteti, az utánpótlás is egyre nagyobb gond. „Háromszéken a családorvosok legkevesebb fele 65 év feletti, illetve többen vannak, akik már a hetvenedik életévüket is meghaladva még dolgoznak” – hívta fel a figyelmet. Egyelőre nem a városokkal van a gond, falvakon nagy a baj, több ezer lakosú községeknek (mint például Zágon) nincs orvosa, vagy egy szakember lát el több nagyközséget. Para János arra kérte a megyei önkormányzat tagjait és vezetőségét, hogy lehetőségeik szerint járjanak közben, hogy az idénre várható juttatáscsökkentés ne következzen be.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a felvetések kapcsán elmondta, hogy az önkormányzat eddig is igyekezett támogatni a háziorvosi rendszert a vidéki rendelők korszerűsítése és felszerelése érdekében indított társfinanszírozási programmal. Ami a szakemberhiányt illeti, ennek rendezése nem tőlük függ, amint a juttatások mértéke sem, ám mindenképp próbálnak oda hatni a politikai képviseleten keresztül, hogy ne következzen be a tervezett juttatáscsökkentés. A Nemzeti Liberális Párt frakciója is jelezte a hajlandóságát. Tamás Sándor továbbá elmondta, hogy amennyiben minden frakció beleegyezik, Kovászna Megye Tanácsa részéről is hivatalos megkereséssel fordulnak az illetékes bukaresti döntéshozókhoz.