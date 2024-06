A 2023–2024-es idény utolsó hazai mérkőzésén tartalékosan állt asztalhoz a Sepsi-SIC, ugyanis a magyar bajnokságbeli elfoglaltsága miatt hiányzott a Bukaresti Steaua elleni meccsről Demeter Lehel és Szántosi Dávid. A megyeszékhelyi zöld-fehérek edzője, Teodor Simon így Dragoș Bujor mellé Ștefan Moldoveanut és Kádár Tibort nevezte a bajnoki címvédő ellen, és mindazáltal, hogy sima győzelemre számítottak a fővárosiak, a szentgyörgyi legények nem adták olcsón a bőrüket és megdolgozták ellenfelüket a diadalért.

Elsőnek Kádár ragadott ütőt a kezébe, és taktikusan játszva okozott néhány kellemetlen pillanatot Darius Movileanunak, de a bukaresti így is 3–0-ra hozta a meccset (0–1). Következett Bujor, aki a végig idegesen játszó Andrei Teodor Istratéval mérte össze tudását. Az első szettet simán hozta sportolónk, a második már kiegyensúlyozottabb volt, de azt is megnyerte, a harmadik azonban az utolsó labdaváltásig kiélezett maradt, ám abban is a 18 esztendős asztaliteniszezőnk bizonyult jobbnak, így a Sepsi-SIC egyenlített (1–1). Harmadiknak Moldoveanu állt asztalhoz, aki Szőcs Hunorral – a marosvásárhelyi asztaliteniszező, Szőcs Bernadett testvére – mérkőzött meg. Párharcuk első játszmáját 19–17-re a fővárosi versenyző nyerte meg, akinek valamivel könnyebben sikerült behúznia a következő két szettet, a Steaua pedig ismét előnyben volt (1–2). A negyedik párban újra Bujoron volt a sor, aki egy játszmát elcsent a jó formában lévő Movileanutól, a látványos labdameneteket hozó meccsüket végül 3–1-re a bukaresti nyerte meg, és ezzel a Steaua 3–1 arányban győzött sepsiszentgyörgyi kiszállásán.

Asztalitenisz, Szuperliga, visszavágó – 3. forduló: Sepsi-SIC–Bukaresti Steaua 1–3 (az eredmény alakulása: 0–1, 1–1, 1–3). Mérkőzésenként: Kádár Tibor–Darius Movileanu 0–3 (7–11, 3–11, 6–11), Dragoș Bujor–Andrei Teodor Istrate 3–0 (11–7, 11–9, 12–10), Ștefan Moldoveanu–Szőcs Hunor 0–3 (17–19, 7–11, 8–11), Bujor–Movi­leanu 1–3 (9–11, 11–3, 11–13, 5–11).