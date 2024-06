A robbantás következményeként a megyében megfélemlítési hadjárat indult a helyi állami és intézményi vezetők, valamint civil személyek ellen is. Az ügy részletei máig sem tisztázottak. Az igazság feltárása szinte lehetetlen, de a következmények sorára emlékezve ma is érzékelhetővé válik a társadalmi és etnikai feszültség, melyektől csak a hallgatás megtörésével lehet szabadulni. A sepsiszentgyörgyön élő dokumentumfilmes Vörös T. Balázs filmjét június 5-én, szerdán 18.30-tól vetítik a Művész moziban.

A halálkártya (Tarot)

Amerikai horror / 2024 / Rendező: Spenser Cohen, Anna Halberg. Mikor egy baráti társaság meggondolatlanul megszegi a tarot-olvasás szent szabályát – soha ne használd más pakliját –, akaratlanul szabadjára engedik az átkozott kártyákba zárt kimondhatatlan gonoszt. Egymás után szembesülnek a sorssal, és egy versenyfutásba kezdenek a halállal, hogy megmeneküljenek a kártyákban megjósolt jövőtől. Látványos és hátborzongató: kihagyhatatlan mindazoknak, akik szeretnek félni a moziban.

Álomhétvége

Román komédia-dráma / Rendező: Ovidiu Georgescu. Egy fiatal pár, Alex és Maria babát tervez. De ez nem könnyű, mert mindkettőjüket megviselik a munkahelyi problémák, a napi stressz. Három egymást követő évben „szervezett” hétvégéken próbálkoznak összehozni egyetlen vágyukat, de kudarcot vallanak. Kétségbeesésükben elhatározzák, hogy béranyát keresnek.

Haikyu! The Dumpster Battle

Japán animációs sportkomédia / Rendező: Susumu Mitsunaka. Japán egyik legsikeresebb animéje, a Hai­kyu! rajongói már régóta várják a beígért moziváltozatot. Most végre akcióba lendül Shoyo Hinata, és a társai, a Karasuno Gimnázium röplabdacsapata jóban-rosszban kitartanak mellette. A legendás sorozat hősei egy egészen új kalandban mutatják meg, milyen erősek és milyen ravaszak – teljes erőből odateszik magukat a pályán, és ha arra van szükség a győzelemhez, akkor a pályán kívül sem ijednek meg a saját árnyékuktól.



Rólad alkotott kép (Idea for You)

Romantikus film / Rendező: Michael Showalter (Streaming; Prime video).

A film alapjául szolgáló regény háttere talán érdekesebb, mint amit egy romantikus komédiáról gondolnánk. Anne Hathaway új filmjéről nem árt tudni, hogy az alapjául szolgáló regényhez A szürke ötven árnyalata írója, EL James adott tanácsokat. Ahogy A szürke-történetek, úgy A rólad alkotott kép is egy megvalósult mommy lightos szexfantázia. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, azt mondom, hogy A rólad alkotott kép valójában a Notting Hill – Sztárom a párom alapötletét veszi kölcsön, csak megcseréli a nemeket (itt a férfi a sztár, a nő pedig a hétköznapi figura), és egy plusz konfliktusforrásként a korkülönbséget is bevonja, ráadásul egy idősebb nő – fiatalabb férfi felállásban.

A film alapjául szolgáló Robinne Lee-regény 2017 nyarán, A szürke ötven-történetek sikerének csúcsán jelent meg, és egyértelműen az akkori divathullámra próbált felülni. Ez némi késéssel csak a járvány idején jött neki össze. A szereposztás miatt a film már alapból átlép a mesék világába, és nem a realitás talaján működik: a szupersztár kisugárzású Hathawayről ugyanis képtelenség elhinni, hogy csak egy egyszerű, a lányát egyedül nevelő, elvált, kertvárosi édesanya. Bár a szépfiút alakító Nicholas Galitzine kétségtelenül tehetséges és mutatós színész, és el is hisszük neki, hogy egy popbanda csillaga, Hathaway mellett állva elég nyilvánvaló, melyikük a valódi sztár. Ennek ellenére a párosuk jó, el tudják hitetni velünk a vonzalmukat. Egy filmbe, amelyben tökéletes életű és tökéletes külsejű, az anyagi problémákat hírből sem ismerő emberek tökéletes kertvárosi meseházakban éldegélnek, és oda egészen váratlanul beszivárog a valóság. Lee ugyanis komolyan elgondolkodott rajta, milyen lehet negyvenes édesanyaként átélni, hogy a nálad bő tizenöt évvel fiatalabb pasidért tinilányok hada rajong, szerelmes üzenetekkel bombázzák, egyfolytában paparazzik hada követi és szinte képtelenség vele normális magánéletet élni. Egyáltalán: mit szól egy negyvenes nő környezete ahhoz, hogy nemcsak egy nála 16 évvel fia-talabb sráccal kavar, hanem egy olyan sráccal, aki világszerte ismert popsztár. És ami ennél is fontosabb: mit szól ehhez tini lánya, és hogyan vészeli át az erre kapott reakciókat a gimiben? A rólad alkotott kép szerencsére nem felejti el, hogy egészen mást jelent szerelembe esni a tízes, a húszas, a harmincas és a negyvenes éveinkben, máshol tartunk, mások a prioritásaink, és már nem biztos, hogy csak saját magunkért tartozunk felelősséggel.

Dancs Árpád