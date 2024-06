Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház június 7-én, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban legújabb, Hétből hat című elő­adását játssza. Koreográfus: Eoin Mac Donncha, időtartam: 60 perc (szünet nélkül).

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Ma 11 órától és csütörtökön 11 órától a Cimborák Bábszínház stúdiótermében A kis herceg című bábos csillagmesét játsszák Antoine de Saint-Exupéry regénye alapján. Van a Föld nevű bolygón egy pilóta, aki régen szeretett rajzolni, de most egy asztalnál ülve javítja repülőjét. Valahol a mindenségben, ki tudja, hol, ki tudja, merre, van egy bárány és egy virág… Nézzetek föl az égre. És tegyétek föl a kérdést: megette vagy nem ette meg a virágot a bárány? Nem, semmiképpen sem! Az előadást az alkotók szeretettel ajánlják minden 6 év feletti nézőnek. Dramaturg: Gaál Anna, zene: Szászi Petra, plakátterv: Kónya Albert Attila, rendező: Fodor Orsolya. Érdeklődni, jegyet foglalni a 0752 540 593-as telefonszámon Golicza Bernadettnél lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16 órától Képzeletbeli barátok (magyarul beszélő), 16.45-től Macskák a múzeumban (románul beszélő), 18 órától A majmok bolygója: A birodalom (magyarul beszélő), 18.30-tól Emlékmű helyett (magyar dokumentumfilm 52 percben – megemlékezés Vaszi Jánoska halálának 40. évfordulója alkalmából, a filmvetítésen a részvétel ingyenes); 20.30-tól Tarot (román feliratos), 20.45-től Most vagy soha! (magyar történelmi).

Hitvilág

40. EURÓPASSIÓ KONGRESSZUS. A program: június 6-án, csütörtökön 20 órától Csíkszeredában zászlófelvonás a Vár téren, közreműködik a csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar Sándor Árpád karnagy vezetésével, Both Béla tárogatós, a Romániai Magyar Cserkészszövetség Csík körzetének cserkészei. Június 7-én, pénteken 10 órától megnyitóünnepség a csíksomlyói kegytemplomban, a Pro Urbe díj átadása, közreműködik a Szentegyházi Gyermekfilharmónia Haáz Sándor karnagy vezetésével és a Codex Régizene Együttes. Június 8-án, szombaton 11 órától folklórműsor a Csíki Moziban a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadásában; 12–17 óráig Mária-kerti programok Csíksomlyón: Passió-kiállítás, népművészeti kiállítás és népi muzsika, foodtruck-kínálat, a Mária-út bemutatása, a Visit Hargita-programok megismerése, Székely Legendárium – rajzfilmvetítések, a pálos rend bemutatása, rózsafüzér a békéért; 17 órától a Mária-kertből indulás a passiójátékra; 18 órától Csíksomlyói passió a kegytemplom udvarán, szentmise a csíksomlyói kegytemplomban, utána a vándorszobor átadása. Közreműködik a Csibész Alapítvány Árvácska kórusa és a szépvízi fúvós-vonós zenekar Incze Sándor kántor vezetésével, orgonán kísér Borcsa Gergely kántor.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.50-től Ébredjen a Mária Rádióval, 7.30-tól szentmise Aradról a belvárosi templomból, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 9.50-től Lorettói litánia, 10 órától Kapcsoljuk Rómát! – általános pápai audiencia, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin.

Zene

ZENE ÉS KIÁLLÍTÁS. Ma 18 órától a kézdivásárhelyi Cafe Jazzban az Art Session nem csak a zenéről fog szólni, hanem Vajna László kiállítását is meglehet tekinteni zenés kísérettel. A hangulatról a Jumbo gondoskodik. A program 23 óráig tart. Az esemény időjárásfüggő, ha esik az eső, elmarad.

FIATAL TEHETSÉGEK GÁLÁJA, 2024. Június 6–8. között az Árkosi Kulturális Központ és a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet szervezésében kerül sor az Országos és Nemzetközi Versenyeken Díjazott Fiatal Tehetségek Gálájának 34. kiadására Sepsiszentgyörgyön a központ koncerttermében (Zeneház, Olt utca 6. szám). A három nap alatt különféle hangszerek – zongora, gitár, klarinét – szólalnak meg a hangszeres és énekelt darabokból álló klasszikus zenei koncerteken. Az előadások időpontjai: június 6-án, csütörtökön 18 órától (Sebestyén-Lázár Kata fuvolista); június 7-én, pénteken 18 órától (Hodor Balázs és Keresztes Antonia ének szakos diákok) és június 8-án, szombaton 11 órától (Kakasi Zsuzsanna gitár szakos tanuló). A belépés ingyenes.

VÉGZŐS HANGVERSENY. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében június 7-én, pénteken 19 órától végzős hangversenyen fellép Királyhalmi Gusztáv György (zongora), felkészítő tanára Stela Drăgulin. A belépés díjtalan.

ÜVEGHANG AKADÉMIA II. Újabb különlegességgel várja közönségét az Üveghang Akadémia zenei ismeretterjesztő képzése. Magyarország egyik legismertebb és leginnovatívabb pop-swing zenekara, a Swing à la Django lesz a rendezvénysorozat vendége június 8-án 19 órától a sepsiszentgyörgyi Park Szálloda és Étterem kertjében. A zenekar tagjai: Lombos Pál (zenekarvezető, nagybőgő), Dani János (szólógitár, hegedű), Seres Vilmos (klarinét, tárogató), Dani Norbert (ritmusgitár, nagybőgő), Gallyas-Lakatos Róbert (zongora), Weisz Nándor (ütőhangszerek), Baranyi Zoltán (hegedű). A belépőjegy ára felnőtteknek 20 lej, gyermekeknek és diákoknak ingyenes.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

MEGHOSSZABBÍTOTT PROGRAM. A Székely Nemzeti Múzeum vasárnapig meghosszabbított nyitvatartással, 9–17 óráig várja látogatóit.

TEGA. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Zabolán és Székelypetőfalván, csütörtökön Szörcsén és Székelytamásfalván. Honlap: tega.ro/hu.

VÍZELZÁRÁS. Javítási munkálatok miatt ma Sepsiszentgyörgyön 8–18 óráig szünetel az ivóvízellátás a Dália utcai 39-es tömbház D lépcsőházában, a 40-es tömbház A, B, C és D lépcsőházában, valamint a Krizantém utcai 41-es tömbház A és B lépcsőházában. ♦ Csütörtökön 8–18 óráig a következő utcákban és intézményekben zárják el a vizet: az Olt utcában (1918. december 1. és Grigore Bălan tábornok út közti szakasz); a Híd utcában (Olt utca és Debren-patak közti szakasz); a Gyárfás Jenő és az Arany János utcában; a Grigore Bălan tábornok úti 16-os tömbház A, B és C lépcsőházában, a 27-es tömbház A, B, C és D lépcsőházában; az Olt utcai 27-es tömbház E és F lépcsőházában, a 12. szám alatti orvosi rendelőkben, a környezetvédelmi hivatalnál, az Állami Levéltárnál, a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőségnél, a Benedek Elek Óvodában, az Isabella Boutique Hotelnél, az adóhivatalnál, az Árkosi Kulturális Központnál, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál.

TERMELŐI ÉS VIRÁGVÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, június 8–9-én kerül sor a termelői vásárral egybekötött virágvásárra az Urban-Locato Kft. szervezésében.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II-es gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 313 112). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max patika (0752 168 734) a szolgálatos. Honlap: colegfarmcovasna.ro/hu.