Az első pillanattól kezdve érezni lehetett, hogy az esemény második kiadása különleges lesz. A résztvevők lelkesen gyülekeztek és izgatottan készültek a kezdésre. A rajtot követően a futók elszántan vetették bele magukat a kihívásba, miközben csapattársaik hangos szurkolással és biztatással támogatták őket. A hatórás viadalra 19, a 12 órás erőpróbára 6, míg a 24 órás próbatételre 5 együttes nevezett. Az esemény során két kategóriá­ban díjazták a résztvevőket: legsportosabb iskola- és munkaközösség, illetve legsportosabb csapat. A szervezők szerint a sportemberek elszántan küzdöttek, inspiráló volt látni a kitartásukat és lelkesedésüket.

A hat, tizenkét és huszonnégy órás megmérettetést figyelembe véve a résztvevők összesen 3300 kilométert tettek meg, ami megfelel a szemerjai stadion és a madridi Santiago Bernabéu Stadion közötti távolságnak. A vetélkedő ideje alatt a lelkesedés egy percre sem lankadt, a versenyzők ösztönözték és támogatták egymást, a baráti összetartás pedig az egész viadal során jellemző volt. A Fitness Tribe Egyesület szervezőcsapata köszöni minden kihívást teljesítőnek és a támogatónak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, illetve hálásak a lelkes önkénteseknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy a futók biztonságban és jól érezzék magukat.

Eredmények:

* 6 óra, csapatok: 1. Kocogó Lajhárok 208 kör (83,2 km), 2. Last Minute 204 kör (81,6 km), 3. Runs n’Roses 187 kör (74,8 km), 4. FULMO 176 kör (70,4 km), 5. Szaloméri Aszfalt 173 kör (69,2 km), 6. Puskás Diáktanács 160 kör (64 km), 7. Napkelet/Răsărit 159 kör (63,6 km), 8. Fesztfutni 152 kör (60,8 km), 9. Fussunk Fun Club – FFC 147 kör (58,8 km), 10. Menő Hatvanasok 81 kör (32,4 km); iskola- és munkaközösségek: 1. Virgoncok 181 kör (72,4 km), 2. Puskás-munkaközösség 177 kör (70,8 km), 3. Sepsi Iparkodók 175 kör (70 km), 4. Physioart 151 kör (60,4 km), 5. Egnosis 147 kör (58,8 km), 6. Bertis 147 kör (58,8 km), 7. SZKI 145 kör (58 km), 8. KonyáSokk 141 kör (56,4 km), 9. Office Gang 125 kör (50 km)

* 12 óra, csapatok: 1. NO LIMIT RUNNER #2 389 kör (155,6 km), 2. NO LIMIT RUNNER 339 kör (135,6 km), 3. V4 Karate Speditions 317 kör (126,8 km), 4. Sepsi Flyers 271 kör (108,4 km); iskola- és munkaközösségek: 1. ISU COVASNA 348 kör (139,2 km), 2. Váradi 334 kör (133,6 km)

* 24 óra, csapatok: 1. FutkorÁSZOK 691 kör (276,4 km), 2. Vitezomani-Száguldók 679 kör (271,6 km), 3. HATONKörözők 652 kör (260,8 km), 4. 5 Beasts and a Beauty 587 kör (234,8 km); iskola- és munkaközösségek: 1. Wunderék 644 kör (257,6 km). (miska)