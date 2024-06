Az elöljáró felemásnak ítélte az elmúlt négy esztendőt, a városháza munkájára rányomta a bélyegét a koronavírusos blokád, hátráltatta és megnehezítette munkájukat, ugyanakkor dráguláshullámot idézett elő, ami miatt sok pályázati beruházás önrészének értéke elképesztően megnőtt, esetenként kettőről ötven százalékra. Így a polgármesternek az új tervei mellett prioritása az, hogy tisztességgel befejezzék a megkezdett munkálatokat – szerencsére azokból bőven van.

Az elöljáró programja négy pillérre – oktatás, egészségügy, közösségépítés és infrastruktúra – épül fel, ugyanakkor megosztotta gazdasággal kapcsolatos meglátásait is. Ami az oktatást illeti, a céhes város szinte összes oktatási intézménye fel van újítva, jelenleg az Apor Péter Szaklíceum korszerűsítése, új felszerelésekkel való ellátása van folyamatban. Ennek a munkának szeretne pontot tenni a végére, de már szerződés-aláírás fázisában, illetve közbeszerzési eljárás alatt van a Manócska Napközi Otthon és a Molnár Józsiás-iskola korszerűsítése is. A város majdnem minden oktatási intézménye új felszereléseket és bútorzatot kap, ez szintén uniós pályázatból valósul meg. A Nagy Mózes Főgimnázium esetében keresik a jogi megoldást az épület felújítására, ugyanis ott a tulajdonviszony miatt nem egyszerű a dolguk.

Ami az egészségügyet érinti, jelenleg zajlik a kórház udvarának rendezése és az összekötő utak aszfaltozása, lassan a befejezéséhez közeledik a járóbeteg-rendelő korszerűsítése és bővítése. Amint ez utóbbi megvan, régi ígéretüket tudják teljesíteni: megnyitják a kórház Vasút utca felőli bejáratát. Ebben a ciklusban példásan megújult a sebészet, felszámolták a középkorra emlékeztető állapotokat, ezt követné egy nagyobb vállalkozás: egy új belgyógyászat építése. „A jelenlegi épület mindennek jó, csak épp belgyógyászatnak nem, így tervben egy új épület felhúzása, a régibe a kórház adminisztrációs részlege költözhet majd be” – magyarázta a polgármester.

A közösségépítést tartja az egyik legnagyobb kihívásnak, ez a terület úgy a sportolást, mint a kultúrát érinti. Hosszas vesződés után Cseke Attila akkori vidékfejlesztési miniszternek köszönhetően sikerült aláírni a szerződést a fedett uszoda építésére múlt év március 14-én, Bokor Tibor szerint ez az egyetlen beruházás nagyjából Kézdivásárhely éves költségvetésének felel meg. „Ennek azonban egyenes hozadéka lesz az egészséges életmódra való ösztönzés, és ha az emberek többet tudnak sportolni, kevesebbet kell majd gyógyszerre költeniük, kisebb teher hárul az egészségügyi rendszerre” – magyarázta a dolgok összefonódását. Nagy megvalósításnak tartja a saját kőszínház létrehozását, szilárd jogi alapokra helyezését, ennek erősítését szintén célul tűzte ki. Két emblematikus épületet – a minorita rendházat és az egykori Székely Katonaneveldét – sikerült felújítani az elmúlt négy esztendőben, az előbbiben szakképzés zajlik, a másodikba a múzeum költözik be, épp a bútorok leszállításával vannak fennakadva, az előre meghatározott, a későbbiekben kiegészített pénzért sem akarja senki sem legyártani a berendezést. A polgármester már az új mandátumban szeretne pontot tenni a DAC-tó szabadidőközponttá való átalakítására is.

Ami az infrastruktúrát illeti, számos utca és városrész felújítása szerepel az Anghel Saligny programban. Ezek között ott van a Csernátoni úton lévő tömbházak mögötti terület is. Mivel jelentős összegről van szó, még várnak, hátha mozdul valami a kormány irányából, ha nem, akkor önerőből vágnak bele a városrész felújításába. Ilyen munkálat kezdődik hamarosan az új inkubátorházat körülölelő területen is. Több utat szeretnének felújítani, sok kritikus állapotba jutott, ezek között van egyebek mellett az Iskola, Kanta, Kert, Temető stb. A következő mandátumban folytatják az udvarterek felújítását és a főtér útjait is rendbe kívánják hozni. A Kanta utcában még nincs véglegesítve a szennyvízhálózat, az út rendbetételére a kivitelező megvan, mi több, sikerült kiharcolni, hogy a szentléleki letérőtől egészen a Nepomuki kápolnáig aszfaltot öntsenek, ne kelljen a rendkívül drága kockakővel bajlódjanak. „Zajlik továbbá a gázhálózat bővítése, a munkálatokat 80 százalékban elvégezték. Több mint húsz kilométer vezeték került a föld alá, ez a munkálat is több mint tízmillió euróba került. Amint ez megvan, a hozzánk tartozó falvakban ezt követően kezdjük meg a járdák és a bicikliutak építését. Szintén az elmúlt négy évben sikerült sokat javítani a vízhálózaton, kevesebb a csőtörés, ritkábban folyik zavaros víz a csapokon, ez egy roppant nehéz kérdés volt” – tette hozzá.

Ami a gazdasági életet illeti, az elöljáró szerint Kézdivásárhelynek elsősorban a szolgáltatási ágazatra és a mezőgazdaságra, valamint a turizmusra kell koncentrálnia. Úgy látja: kisebb városban kisebb vállalkozások életképesek, amelyek képesek gyorsan alkalmazkodni a nagyvilág kihívásaihoz. Meglátása, hogy az igazi nagybefektetők a nagy településeket szemelik ki, ahol válogatni tudnak a képzett emberekben, kisebb városokban ez nem életszerű. A gazdasági élet fellendülésére lehetőséget abban lát, ha teljes gőzzel üzemelni kezd a brassói repülőtér, illetve ha pár éven belül megépül a Kézdivásárhely mellett elhaladó autópálya is.

