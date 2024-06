„Ez a nemzet ma már képes arra is, hogy minden évben újra és újra kinyilvánítsa határtalan élni akarását és összetartozását, és végre képes arra, hogy hálával adózzon annak a családnak is, amely oly sokat adott neki” – jegyezte meg. Szavai szerint a Tisza család története egybeforrt a szabad, független és szuverén Magyarország eszméjével. Arra is emlékeztetett, hogy a Tiszák közül ketten is az ország politikai vezetésére vállalkoztak, és hogy a Magyar Királyság utolsó erős és sikeres korszaka elválaszthatatlan a családtól. Kiemelte: Tisza István halála nemcsak egy kiváló ember, nemcsak egy nagy formátumú miniszterelnök elvesztését, de egy történelmi korszak fájdalmas végét is jelentette.

A miniszterelnök kitért arra is: a nemzeti kormány és a mögötte álló hatalmas többség és erő nem tataroz, hanem restaurál. „Mi restaurálunk, vagyis helyreállítunk, újjáépítünk, újra felépítünk. Mi helyre akarjuk tolni a kizökkent időt, befoltozni a magyar idő szövetén keletkezett szakadást. Mi úgy állunk bosszút a kommunizmuson, hogy átlépünk rajta, mintha sosem létezett volna. Úgy állunk bosszút az elrabolt negyvenöt évünkért, hogy összekötjük a német és a szovjet megszállás előtti Magyarországot a mai Magyarországgal, pontosan úgy, ahogy az alaptörvény előírja” – tette hozzá Orbán Viktor, ezt nevezve a rendszerváltás eredeti és legmélyebb értelmének.

Hozzátette: aki a geszti kastélyba eljön, megláthatja és megértheti, hogy mit akartak a Tiszák, és azt is, mit akar a mostani nemzedék. „Aki ide bejön, pontosan érteni fogja, mit jelent a mi nemzedékünk jelmondata: minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük” – fogal­mazott.

Szerinte mára az is világossá vált, hogy Közép-Európa népeinek jogait ma nem a magyarok ellenében, hanem a magyarokkal összefogva lehet megvédeni; a nemzeti összetartozás napján ezért nemcsak a magyaroknak kellene összekapaszkodniuk, hanem a Kárpát-medence népeinek is meg kellene látniuk egymásban a sorstársat. Úgy vélte: az itt élő népeket nemcsak a rideg geopolitikai szükségszerűség köti össze, hanem a közös történelem és „valami furcsa és megmagyarázhatatlanul hasonló világnézet, a létezés itteni, közép-európai minősége is”. A nemzeti összetartozás nemcsak tény, hanem program is, a nemzeti összekovácsolódás programja – jelentette ki a kormányfő, aki szerint nem elég az összekötő közös múltra emlékezni, a közös jövőt akarni és tervezni kell.

„Aki azt ajánlja, hogy merjünk kicsik lenni, az bűnt követ el a magyarság ellen” – jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint a magyar az a nemzet, amelynek a Kárpát-medence minden országában van otthona, és amely az egészet többé teszi a részek összességénél. Hangsúlyozta: a magyaroknak újra és újra szorgalmazniuk kell az együttműködést, a szolidaritást, és örülniük kell szomszédaik sikereinek is.