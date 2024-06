Épülhet a kolozsvári metró

A kolozsvári metró avatásán több politikus is megfogta az ásót. Fotó: Facebook / Nicolae Ionel Ciucă

Az építőtelep ünnepélyes avatásán Marcel Ciolacu kormányfő és Nicolae Ciucă szenátusi elnök is jelen volt. A metróépítés Szászfenesen kezdődött, az első megépülő megálló a Mócvidék (Țara Moților) nevet kapta. A kolozsvári metróvonal 21 kilométer hosszú lesz, 19 föld alatti állomással meg egy depóval, és nyugat–keleti irányban szeli át a várost. Az első hét megállónak 2026-ra, a teljes beruházásnak 2031-re kell elkészülnie. Marcel Ciolacu hangsúlyozta: Románia első, fővároson kívüli metróvonala Kolozsváron épül meg, a térség pedig számos más fejlesztésnek is a haszonélvezője, például az épülő regionális kórháznak vagy a repülőtér bővítésének. A kolozsvári repülőtér bővítéséről szintén tegnap számolt be a Kolozs megyei önkormányzat, amely szerint az ország második legnagyobb légikikötőjének így 4,5 millióra nőtt az éves utasforgalmi kapacitása. Egy új, 7200 négyzetméteres indulási terminált építettek, a repülőgépek állomásozására szolgáló területet 9000 négyzetméterrel növelték, és felszereltek 2700 napelemet, amelyek a reptér áramfogyasztásának 40 százalékát fedezik. A 366 millió lejes beruházást európai uniós, kormányzati és önkormányzati forrásokból fedezték. A kolozsvári repülőtéren tavaly 3,24 millió utas fordult meg.