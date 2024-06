Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a városi önkormányzat és a szociális ellátást végző állami intézmények és civil szervezetek vezetőivel ismertette a szociális szolgáltatások terén az elmúlt közel egy évtizedben elért eredményeket, illetve a további terveket hétfőn tartott sajtótájékoztatóján. A főbb terveket keddi lapszámunkban ismertettük, az alábbiakban a találkozót követő sajtóértekezleten felhozott konkrétumokról számolunk be.

A sajtótájékoztatón elhangzott, Sepsiszentgyörgy önkormányzata mindvégig támogatta a civil szervezetek által biztosított szociális szolgáltatások, illetve a folytonosság fenntartását. Makkai Péter református lelkész, a Diakónia Keresztyén Alapítvány fogyatékkal élőket segítő részlegének vezetője rámutatott: az alapítvány által működtetett nappali foglalkoztató, a védett műhelyek, a speciális munkaközvetítő iroda, a védett lakás, a fogyatékkal élők társadalmi elfogadását elősegítő helyi és nemzetközi rendezvények és a nehéz sorsú gyermekek délutáni oktatását és támogatását szolgáló programok kiépítése nem lett volna lehetséges e támogatás nélkül. Utóbbi kapcsán elmondta, hogy 210 rászoruló gyereknek tudnak biztosítani meleg ebédet és délutáni foglalkozásokat. Az alkalmat kihasználva az önkormányzati segítségért elismerésként egy „Sepsiszentgyörgy – gyermekbarát város” köszönő oklevelet adott át Antal Árpádnak.

Makkai Péter ugyanakkor kitért arra is, hogy a fogyatékkal élők számára a városháza segítségével az alapítvány által létrehozott intézményrendszer kivételesnek tekinthető, hiszen még Brassóból is ide hoznak szellemileg sérült felnőtteket, a szomszédos nagyvárosban ugyanis nem létezik ehhez hasonló szolgáltatás. Makkai Péter továbbá ismertette, a városi önkormányzattal közösen kerestek megoldást az utcára került szellemi sérültek problémájára. Az alapítvány a Gyár utcában hoz létre pszichés betegek ellátására szakosodott, bentlakásos intézményt, melynek kialakítását a város támogatja. A létesítményben a sürgősségi eseteket is tudják majd fogadni. A beruházás idén az építési engedély kibocsátásáig juthat el, az építkezés jövő évben esedékes – jelentette ki Antal Árpád.

Székely Róbert, a Máltai Szeretetszolgálat által a Csíki negyedben, az egykoron Sing-Singként ismert épületben működtetett hajléktalanszálló igazgatója ismertette: a tíz évvel ezelőtt létrejött intézmény mostanra odáig fejlődött, hogy a város hozzájárulásával nappali foglalkoztató központot is létrehoztak a rászorulóknak, hogy segítsék a társadalomba való visszatérésüket. A központban szakemberek segítenek abban, hogy az érintettek megtanulják beosztani pénzüket, leszokjanak függőségeikről, újból megtanulják a viselkedés szabályait közösségben és családjukban. Továbbá munkahelyet és albérletet keresnek számukra, majd egy évig lehetőséget adnak arra, hogy elinduljanak az önállósodás útján. Az időszak letelte után arra is figyelnek, hogy elkerüljék a visszaesést.

Tischler Ferenc, a Máltai Szeretetszolgálat országos főtitkára, Sepsiszentgyörgy valamikori alpolgármestere a hajléktalanszálló kapcsán elmondta, induláskor 45–50 személlyel foglalkoztak, akik közül 25-öt sikerült visszailleszteni a társadalomba.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a lakhatási gondok rendezése terén tett erőfeszítésekről osztott meg részleteket, illetve a hátrányos helyzetűek integrálását szolgáló kezdeményezésekről, melyeknek az önkormányzat az anyagi kereteit, valamint az infrastrukturális hátterét teremtette és teremti meg. Az elmúlt több mint egy évtizedben a hajléktalanszállón kívül a Mikes Kelemen utcai szociális otthon, valamint szociális lakások révén igyekeztek enyhíteni a problémán. Tóth-Birtan Csaba szerint a szociális lakások terén gyengén áll még Sepsiszentgyörgy, de remélik, hogy az egykori Sing-Sing-tömbház rendbetételével sikerül javítani a helyzeten. Szintén a lakhatási kérdés rendezéséhez tartozik a Sepsi Helyi Akciócsoporttal közös projekt, melynek része ötven lakás kialakítása az Őrkőn. Az alpolgármester arra is kitért, hogy a hátrányos helyzetben lévők felemelkedését célzó szolgáltatásokra is szükség van, ezek helyszínei az integrált közösségi központok, melyeket a hátrányos helyzetű városrészekben (Őrkő, Csíki és szépmezői lakónegyedek) kezdtek el kialakítani, mivel erre voltak külső források. Van, amelyik már működik (a Csíki negyedbeli), illetve továbbiakat hoznak létre, így a Mikes Kelemen utcai szociális otthon szomszédságában, az egykori kazánházban. A központokban zajló tevékenységet a civil szervezetek végzik az önkormányzat anyagi támogatásával – tette hozzá az alpolgármester.