Nem csak a bontási iratcsomó, de a közbeszerzés elindításához szükségesek is készen állnak a városközponti egykori Bodok Szálló épületére, de maga a munkálat leghamarabb az ősz végén, tél elején kezdődik el – jelentette be Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere annak kapcsán beszélt az ingatlanról – melynek lebontását évek óta tervezi az önkormányzat –, hogy a budapesti Építkezési és Közlekedési Minisztérium a városházával együttműködésben meghirdette az egykori szálloda helyére elképzelt Erdélyi Művészeti Központ tervének nemzetközi ötletpályázatát.

Antal Árpád elmondta: ahogy korábban sem volt kérdés, most sem az, hogy a leromlott ingatlant lebontják, ám az időzítés kapcsán voltak dilemmáik. Végül arra jutottak, hogy nem szeretnék, ha nyáron történne, amikor a városközpont tele van emberekkel. Egy ilyen munkálat mindenképp elég komoly felfordulással jár, de nem mindegy, mennyire kényelmetlen a lakosság számára. Emellett a vállalkozásoknak is a téli időszak sokkal megfelelőbb egy ilyen feladat elvégzésére, könnyebben is vállalják, mivel nincsenek annyira leterhelve, mint a nyári csúcsidényben. Ezért úgy döntöttek, a legelőnyösebb, ha a bontás leghamarabb ősz végén, tél elején kezdődne el. Hogy mennyi időt vesznek fel majd az ezzel járó munkálatok, most nem lehet pontosan megmondani, hiszen ez attól is függ, hogy a cég, amely a versenytárgyaláson nyertesen kerül ki, milyen felszerelést, eszközöket használ.

Az elöljáró emlékeztetett, hogy csak az emeletenkénti bontás lehetséges ebben az esetben, ha nem lett volna a városközpontban, akkor robbantással is meg tudták volna oldani. Előbbi módszer mindenképp időigényesebb, de más nem jöhet szóba. Antal Árpád a bontás költségeivel kapcsolatban – 6,8 millió lej – elmondta, hogy valóban magasnak tűnnek, de a tervező számításairól van szó, előfordulhat, hogy a közbeszerzési eljárás során még csökkennek. Az árban egyébként nemcsak a szállodaépület lebontása szerepel, hanem a területen található transzformátorállomás elköltöztetése, illetve a föld alatti tartály felszámolása. Az önkormányzat ugyanakkor megpróbál a bontási hulladékból minél többet értékesíteni, ezzel is csökkentve a kiadásokat.

Amint arról beszámoltunk, a budapesti Építési és Közlekedési Minisztérium Sepsiszentgyörgy önkormányzatával együttműködésben május végén hirdette meg a volt szálloda és a környező területre elképzelt Erdélyi Művészeti Központ tervének nemzetközi ötletpályázatát. A pályamunkákat augusztus 26-ig várják, az eredményhirdetésre pedig várhatóan október 11-én kerül sor. Újságírói kérdésre Antal Árpád elmondta: a magyar építkezési minisztérium teljesítette a vállaltakat, kiírta az ötletpályázatot, megvannak a határidők, majd kiderül, milyen pályamunkák érkeznek be. Nagyon fontos, hogy ebben az esetben nem látványtervekről, hanem teljes műszaki, kivitelezési tervekről van szó. A minisztérium 58 millió forintot különített el a pályamunkák díjazására, illetve a terveket is megvásárolják.

Antal Árpád hozzátette: a további költségek egyelőre még nem ismertek, így a tervek vételára sem, a kivitelezésről pedig még korai beszélni. Ami biztos, hogy a Lázár János magyar építési miniszterrel februárban aláírt megállapodás szerint a magyar kormány 13 millió euróval támogatja a központ megépítését. Ezt a megállapodást még februárban a városi képviselő-testület is jóváhagyta – emlékeztetett Antal Árpád.