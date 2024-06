Korszerű közszállítás lesz Sepsiszentgyörgyön

Konkrétan ez azt jelenti, hogy a meglévő buszjáratok útvonalának újrarajzolásával és bővítésével a lakosság legnagyobb része legtöbb ötperces gyaloglással elérjen egy felújított buszmegállóig, és felüljön az új elektromos buszra, amelyek közül 12 már üzemben van, és jól működnek, a télen sem volt gond velük. Nem orosz vagy török, hanem lengyel gyártmányúak – hangsúlyozta az elöljáró. Elmondta, további 12 buszt vásárolnak még, közben pedig a Kis utca végén (a Păiuș David és az Építők útja kereszteződése mellett), illetve a Gólya utcában megkezdődött a buszterminálok építése. Az állomási buszpályaudvart is megvásárolta a város, ezt fel fogják újítani, tehát sok még a tennivaló, de már látják az alagút végét – fogalmazott Antal Árpád. Az akadályokra egy példát mondott: csak telekkönyvezett buszmegállókkal lehetett felújításra pályázni, és ezt az értelmetlen és fölösleges bonyodalmat (mert a telekkönyvezés időbe és pénzbe is kerül) nem az EU követeli, hanem Bukarest varrta az önkormányzatok nyakába; korábban elég volt annyit igazolni, hogy közterületről van szó.

A közszállítás korszerűsítéséhez ugyanis a buszmegállók felújítása is hozzátartozik, és újakat is építenek az új útvonalakra – közölte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Összesen 36 megállóról van szó (többet akartak, de nem tudtak mindent határidőre telekkönyveztetni), mindegyikben elhelyeznek egy elektromos táblát, amely a buszok érkezését jelzi, de nem mindegyik lesz födött, csak az, ahol elegendő hely van ehhez a járdán. A várakozóhelyek kialakítása sem egyszerű, hiszen villanyhálózatot kell bekötni, ami engedélyek kiváltásával, ásással, visszarendezéssel jár. Új villanyrendőröket is felszerelnek, így a jelzőlámpás útkereszteződések száma 16-ra nő; ezeket rendszerbe kötik, a cél az, hogy az autóbuszokat lehessen előnybe hozni, mert külön sávot nem tudnak biztosítani számukra. A város vonzáskörzetéhez tartozó 13 községi önkormányzattal a közszállítás javítására létrehozott egyesületet a héten jegyzik be, a településeket összekötő járatok működtetését pedig úgy tervezik, hogy Sepsiszentgyörgyön a városi közlekedés részét képezzék.

15 buszjegy-automatát is felszerelnek a város különböző pontjain, de online és a buszon, bankkártyával és telefonos alkalmazással is lehet majd jegyet váltani – tette hozzá az elhangzottakhoz Tittesz Zoltán, a Multi-Trans vezérigazgatója, aki szerint az ország egyik legkorszerűbb közszállítási rendszere jön létre Sepsiszentgyörgyön. A 12 új elektromos busz elindításával a közszállítás már most 40 százalékban környezetbaráttá vált, és ez a munkálatok befejezésével 80 százalékra nő majd, a metropoliszövezeti járatokkal pedig még magasabb lesz ez az arány. Azt is elmondta: négy „gyorsabb” töltőállomást szerelnek fel, a tapasztalatok (a másoké) ugyanis azt mutatják, hogy a nagyon nagy teljesítményű töltők károsítják az elektromos buszok akkumulátorait. Ezek egyébként nagyjából 100 kilométert mennek egy töltéssel télen, amikor fűteni is kell őket, tavasszal azonban, amikor a fűtési és hűtési igény alacsonyabb, mintegy 250 kilométert.