Aki megszokta, hogy csak bábként képes élni, annak nehéz elhinni, hogy más képes önálló életet élni és önálló döntéseket hozni. Az előző választások vesztesei között van a korábbi RMDSZ-es polgármester, aki teljesen távol tartja magát a közélettől, semmilyen szerepet nem vállalt ezen a választáson még csak tanácsosjelöltként sem. Bizonyára elege lett az egészből, de egészen biztos, hogy nem akar engem bábként használni.

A korábbi választások vesztese volt édesapám is. Akár hiszik, akár nem, amikor vettem a bátorságot, hogy megosszam vele indulási szándékomat, ő volt az, aki a legvehemensebben tiltakozott és kérlelt, hogy ne tegyem, mert ő valószínűleg többet tudott arról, hogy mi vár rám, ha indulok.

Lehet, hogy nehéz elhinni, de én egy felnőtt ember vagyok, családfő vagyok, egy oktatási intézmény vezetője vagyok, két kislány büszke édesapja vagyok, gondját viselem a családomnak, vezetek egy intézményt és az én koromban engedtessék meg nekem, hogy saját döntéseim legyenek. Kétségtelen, hogy ha az ember felnő egy családban, ott kap egy neveltetést, útjára engedik egy értékrenddel, de kikérem magamnak, hogy azt feltételezzék rólam, hogy én meglett férfiemberként, családapaként akár édesapámnak is a bábja legyek.

Hálás vagyok a szüleimnek, hogy felneveltek, hogy embert neveltek belőlem, de azért is hálás vagyok, hogy önállóan gondolkodni tudó, önállóan dönteni tudó emberré neveltek. Senkinek nem vagyok a bábja. Tudom, hogy elég népszerű, közkedvelt ember vagyok. Azt is sejtettem, hogy ha nem tudnak majd fogást találni rajtam, akkor rám fognak majd kitalált dolgokat. Lelkük rajta. De ha már arról beszélünk, hogy ki kinek a bábja, akkor gondolkozzon el a polgármester úr, hogy ki a báb kettőnk közül? Én, aki a lakosok kérésére vállalom a megmérettetést, vagy ő, aki vezényszóra 50 év után is feladja a színlelt függetlenségét, azt is vállalva, hogy támogatóit, választóit szembeköpte?

Én szolgálatra vállalkoztam és büszkén vállalom, hogy a baróti embereknek a bábja legyek. A polgármester úr is szolgálatra jelentkezett. A felsőbb vezetők szolgálatára. Szóval ki kinek a bábja?

Derzsi-Ráduly Kázmér

