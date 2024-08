Minden gépkocsit fertőtlenítenek a bolgár határon

Hétfőtől a bolgár hatóságok minden határátkelőhelyen fertőtlenítést vezetnek be a gépkocsik számára, a Görögországban és Romániában kialakult kis kérődzők pestise járvány miatt – jelentette be a Bolgár Élelmiszer-biztonsági Hivatal (ABSA) igazgatója, Svetlozar Patarinski.

Bulgária diplomáciai úton tájékoztatta a szomszédos országokat az intézkedésről. A fertőtlenítés a diplomáciai egyeztetés ideje alatt ingyenes lesz. A fertőtlenítést először a török határon vezették be, ez az első héten technikai problémák miatt ingyenes volt, de most már fizetős – számol be a G4Media.

Bulgáriában jelenleg még nem jelent meg a betegség, de már országos szintű megelőző intézkedéseket vezettek be. A mezőgazdasági miniszterhelyettes bejelentette, hogy az elmúlt két hónapban nem importáltak élő állatokat Romániából és Görögországból. Romániában július 17-én mutatták ki először a kis kérődzők pestisét, az országban eddig 37 aktív fertőző gócot azonosítottak – közölte múlt héten a román állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szakhatóság (ANSVSA). A fertőzés elsősorban a Fekete-tenger partvidékén, Dobrudzsában (főleg Tulcea megyében) terjed, ahol 19 különböző méretű farmon és 19 háztáji gazdaságban jelent meg és több mint 206 ezer állatot érintett. De az ország nyugati részén, a Temes megyei Nagyzsámon (Jamu Mare) is észlelték, ahol 12 500 juhot kellett leölni. (Maszol)