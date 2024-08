Duplantis 5,70 méteren szállt be a versenybe és fél méterrel lendült át a léc felett, majd 5,85 méteren ugrott újra. Ezzel a győzelme még nem lett biztos, mivel riválisai közül hárman – az amerikai Sam Kendricks, a görög Emmanuil Karalisz és a fülöp-szigeteki Ernest John Obiena – az 5,90 méteren is átjutottak, így a címvédő úgy veselkedett neki a következő magasságnak, az 5,95 méternek, hogy a negyedik helyen állt. Ez az állapot azonban csak nagyon rövid ideig tartott, a svédnek ugyanis az újabb ugrása is tökéletes volt. Az aranyversenyben az 5,95 után már csak a kétszeres világbajnok Kendricks volt érdekelt: a 31 éves amerikai is elsőre ugrotta az 5,95 métert, aztán a 6 méterrel már nem bírt. A svéd klasszis azt is elsőre teljesítette, majd már kétszeres olimpiai bajnokként előbb 6,10 méterre emeltetett, és miután egyből megoldotta, következett a 6,25 méteres világcsúcsmagasság. Ezen Duplantis elsőre és másodikra hibázott, hiába volt magasan a léc felett, lesodorta azt, harmadikra viszont gyönyörűen átugrotta. A stadionban közel nyolcvanezer ember üvöltött fel egyszerre, Duplantis pedig örömittasan rohant párjához a lelátóhoz.

Ez volt a svéd szuper­sztár kilencedik világcsúcsjavítása, s második olimpiai aranyérmét nyerte.

Eredmények, férfi rúdugrás: 1. Armand Duplantis (Svédország) 6,25 méter, 2. Sam Kendricks (Egyesült Államok) 5,95, 3. Emmanuil Karalisz (Görögország) 5,90.