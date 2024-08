Elbocsátották a tanárt

Remus Pricopie, a Politikatudományi és Közigazgatási Egyetem (SNSPA) rektora tegnap bejelentette, hogy az etikai bizottság döntése nyomán felbontották a több diáklány által is szexuális zaklatással vádolt Alfred Bulai munkaszerződését.

A rektor szerint az egyetemeken, a kulturális és a médiaintézményeknél, a politikai pártoknál, a helyhatóságoknál, a rendőrségeken és a sportban is előfordulnak a „Bulai-ügyhöz” hasonló esetek, amelyeket azonban a legtöbb esetben nem jelentenek. Úgy véli, haladéktalanul felül kell vizsgálni a vonatkozó jogszabályokat, a közigazgatási és a büntetőjog terén is módosításokra van szükség, megfelelő törvényi eszközök hiányában ugyanis nem lehet hatékonyan fellépni a szexuális zaklatások ellen. Remus Pricopie azt is elmondta, az elkövetkezőkben az egyetem etikai bizottsága fel fogja mérni, hogy van-e jogi alap a vizsgálatok kiterjesztésére, ugyanakkor minden rendelkezésükre álló adatot és információt továbbítanak a nyomozó hatóságoknak.