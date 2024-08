Egyre közelebb az újabb háború

Az 57 muszlim államot tömörítő OIC közölte, hogy a szaúd-arábiai Dzsiddában tervezett tanácskozás fő napirendi pontja „az izraeli megszállás bűncselekményei” lesznek, különös tekintettel Iszmáil Haníje Hamasz-vezető Teheránban minap történt meggyilkolására. Irán és térségbéli szövetségesei Izraelt vádolják a történtekért és megtorlást is kilátásba helyeztek, ami miatt sokan az Iszlám Köztársaság zsidó állammal szembeni hamarosan bekövetkező válaszcsapásától tartanak.

A teheráni külügyminisztérium tájékoztatása szerint az OIC ülését Irán Pakisztánnal közösen kezdeményezte. A kisebb Arab Ligától eltérően az OIC olyan befolyásos – nem arab – muszlim országot is tagjai között tud, mint Irán, Pakisztán és Törökország.

Szijjártó a közvetítő

Egyébként izraeli lapértesülések szerint Irán magyar közvetítéssel tudatta Izraellel, hogy meg fogja támadni. „Irán tájékoztatott minket, hogy meg kívánja támadni Izraelt” – közölte Jiszráel Kac izraeli külügyminiszter hétfő este a The Jerusalem Post szerint. A lap információi szerint intenzív diplomáciai erőfeszítések zajlanak annak érdekében, hogy a Hamasz politikai vezetője, Iszmáíl Hanije megölése után elkerülhető legyen a közvetlen izraeli–iráni háború. A lap értesülései szerint mivel Izrael és Irán között nincs közvetlen diplomáciai kapcsolat, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter volt az, aki Ali Bageri iráni külügyminiszter üzenetét átadta izraeli kollégájának.

Amerika támogatja Izraelt

Eközben nemzetbiztonsági tanácsadóival egyeztetett hétfőn a Fehér Házban Joe Biden amerikai elnök a közel-keleti eszkaláció és egy iráni támadás lehetősége miatt – közölte az elnöki hivatal. A bejelentés szerint a megbeszélésen Joe Biden elnök mellett részt vett alelnöke, Kamala Harris nem hivatalos elnökjelölt is, aki lemondta kampányprogramjait.

A Fehér Házban összehívott nemzetbiztonsági megbeszélést azután tartották, hogy vasárnap telefonon egyeztetett Lloyd Austin amerikai és Joáv Galant izraeli védelmi miniszter, és az amerikai fél megerősítette támogatását Izrael felé. A két katonai vezető megbeszélésén szó esett az Egyesült Államok katonai erőinek átcsoportosításáról és megerősítéséről a közel-keleti régióban. A Pentagon még pénteken jelentette be, hogy erősítésként egy szélesebb regionális háború megelőzésének érdekében vadászrepülőgépekből álló századot vezényel a Közel-Keletre és a régióban tartja egy repülőgép-anyahajóját. Ezzel egy időben ugyanakkor az Egyesült Államok arra sürgette az izraeli kormányt, hogy „ragadja meg” a lehetőséget a tűzszünetre a Hamasszal, hogy a konfliktus kiterjedését megelőzze.

Oroszország békéltetne

Regionális és nemzetközi biztonsági kérdésekről kezdett tárgyalásokat Teheránban Szergej Sojgu volt orosz védelmi miniszter, az orosz biztonsági tanács új titkára, aki hétfőn érkezett Iránba a közel-keleti feszültség kiéleződése közepette.

A Zvezda orosz televízió beszámolója szerint iráni látogatásán Sojgu megbeszélést tartott Ali Akbar Ahmadiánnal, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkárával, valamint az iráni fegyveres erők vezérkari főnökével, Mohammad Bagerivel is. Az orosz tisztségviselőt fogadta Maszúd Peszeskján iráni elnök is, aki a helyi hírügynökségek szerint kijelentette, hogy Teherán eltökélt kapcsolatai kiszélesítésében „stratégiai partnerével, Oroszországgal”. „Oroszország azon államok egyike, amelyek kiálltak az iráni nemzet mellett a nehéz időkben” – hangsúlyozta Peszeskján. Peszeskján Sojguval tartott megbeszélésén szóvá tette azt is, hogy Izraelnek a Gázai övezetben tanúsított „bűncselekményei” és Iszmáil Haníje Hamasz-vezető meggyilkolása „világos példái a nemzetközi jog és szabályok megsértésének”.

Ukrajna régóta Oroszország katonai támogatásával vádolja Iránt, a kijevi vezetés szerint Vlagyimir Putyin orosz elnöknek érdekében áll a helyzet további elmérgesedése a Közel-Keleten, mivel eltereli a figyelmet az ukrajnai háborúról.

Moszkva ugyanakkor önmérsékletre intette a közel-keleti konfliktus szereplőit, és elítélte Iszmáil Haníje minapi teheráni megölését, amiért Irán és a támogatását élvező milíciák megtorlást helyeztek kilátásba. Moszkva mindamellett jó kapcsolatot tart fenn Teheránnal, a Hamasszal és Izraellel is, ezért korábban lehetséges közvetítőként merült fel a konfliktusban.