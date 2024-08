Gól nélkül zárult az első magyar támadás, a másik oldalon viszont Jamina Roberts kétszer is betalált. Klujber Katrin hetesből egyenlített (3–3), svéd válasz után pedig Kuczora Csenge is bevette a kaput. A 15. percben a skandináv csapat lerohanásból két góllal ellépett (6–8), ezért Golovin Vlagyimir időt kért, azonban ez nem segített, mert nem sokkal később már négy volt a különbség (7–11). Klujber büntetőből ötödször is eredményes volt, aztán jó védekezéssel sikerült közelebb kerülni, majd Vámos Petra góljával felzárkózni. Az utolsó percben kétszer is kínálkozott alkalom az egyenlítésre, végül az ellenfél mehetett előnnyel pihenőre (15–16).

A második félidőből öt perc telt el, amikor Győri-Lukács Viktória egyenlített (18–18), majd a vezetést is megszerezte (20–19). Klujber büntetőt értékesített, így a játékrész felénél ismét döntetlen volt az állás (23–23). Füzi-Tóvizi Petra is betalált, amire a svéd kapitány időkéréssel reagált (25–24), a hajrát pedig Simon Petra találata vezette fel. Négy perc volt hátra, amikor a skandináv alakulat Nathalie Hagman hetesével átvette a vezetést (28–27). Simon újfent gólt lőtt, aztán a győzelemért támadhatott a magyar válogatott. Vámos bátor betörésével megvolt a 29–28, ám öt másodperccel a vége előtt Nina Koppang hosszabbításra mentette a találkozót.

A ráadás két svéd góllal indult, magyar találat nem esett, és csak Böde-Bíró Blanka védései akadályozták meg, hogy az ellenfél ne hárommal vezessen (29–31). A második öt perc elején a svédek levitték kapusukat, így heten támadtak, amit Koppang váltott gólra, aki kisvártatva ismét eredményes volt, aztán Linn Blohm következett (29–34). Kuczora végre megtörte a magyar gólcsendet, aztán megint betalált, de Roberts válaszolni tudott. A végén Klujber hetesből szépített, viszont többre már nem futotta, a végeredményt Emma Lindqvist állította be.