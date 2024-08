A medvetámadás Marosliget (Dumbrava) közelében történt. A hajnali két órakor leadott segélyhívásra a palotailvai hegyimentő-szolgálat és a dédai rohammentő-egység (SMURD) is hamar a helyszínre érkezett. A mentősök a helyszínen ellátták az áldozatot, majd kórházba szállították. Kovács Róbert, a Maros megyei hegyimentő-szolgálat vezetője a Székelyhon hírportálnak úgy nyilatkozott, a juhász a juhnyájat próbálta védeni, amikor rátámadt a medve. Idén már halálos áldozata is volt a nagyvadak támadásának, július elején egy 19 éves lány vesztette életét, miután a Bucsecs-hegységben egy közkedvelt túraösvényen rátámadt egy medve. Túlszaporodásukat az is jelzi, hogy a múlt hét folyamán 17-szer riasztották lakott településre bejáró medvékhez a csendőröket Hargita megyében, a Szent Anna-tónál észlelt állatot a csendőröknek kellett elűzniük.