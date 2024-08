A mesés falu, ahova hazajár a király

A beszélgetés meghirdetett címe Mesék földjén, amelyet Benedek Elek szűkebb hazájáról, Erdővidékről vallott megállapítása ihletett: „Erdő, mező, hegy, völgy, falu, minden mesél itt. A mesék földje ez.” Préda Barna ráerősített: az Erdővidék szegletében oly szerényen megbúvó, alig százlelkes Zalánpatakra többszörösen igaz Elek Apó gondolata, hiszen királya is van, akárcsak a mesékben.

Miként szeretett bele III. Károly brit király ebbe az apró székely településbe? Mivel tölti idejét, amikor a településre látogat? Milyen a meg­ítélése a helybeliek körében? Milyen módszerekkel igyekszik megőrizni a település táji és épített örökségét? – íme néhány a Góbor Bence által feltett kérdésekből.

Préda Barna székely bajsza alatt a lokálpatriótákra jellemző mosollyal mesélt végig szeretettel szülőfalujáról. Örömét fejezte ki, hogy Károly király Zalánpatakot választotta, és immár másfél évtizede hazajár a településre, ugyanakkor megjegyezte, hogy Zalánpataknak ki kell lépnie a király árnyékából. Azokról az emberekről is beszélni kell, akik három évszázadon át építették, éltették a települést, akik akkor sem menekültek el, amikor leégett a megélhetésüket biztosító üveggyár, hanem nehéz alapokra kőből házat építettek Istenüknek, és a belé vetett hittel megkapaszkodtak ebben a völgyben, s ha nehézkesen is, de ma is ott élik napjaikat, nevelik gyermekeiket.

Préda Barna hozzátette, éppen ezért hivatásának érzi a falu tárgyi és szellemi értékeinek felkutatását, megőrzését és minél szélesebb körben való népszerűsítését. Ehhez kapcsolódóan kitértek Préda Barna Zalánpatakról eddig megjelent köteteire: Az én falum, Zalánpatak című falumonográfiára, amely Károly király révén angol fordításban is megjelenhetett, az Azok az évegcsűri legények – Zalánpataki történetek című anekdotás kötetre, a Harci Zajban – Zalánpataki hősök albumára, valamint Az üvegfúvók unokái – Zalánpataki ősök albumára. Szó esett a településnek a néprajzkutató által alapított falumúzeumáról, valamint az azt működtető civil szervezet, a Zalánpatak Falumúzeumért Egyesület sokrétű kulturális tevékenységeiről is.