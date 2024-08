Négy fordulót követően már csak négy veretlen együttes maradt az első osztályban, közülük kettő összecsap a hétvégén. A Sepsi OSK és az Universitatea Craiova is remekül kezdte a bajnokságot, mindkét klub kétszer győzött és kétszer döntetlent játszott, ezért előbbi a táblázat negyedik, utóbbi a második helyéről várja a folytatást. A két csapat az eddigi négy fordulót hasonló mutatókkal zárta, hatszor voltak eredményesek, azonban Bernd Storck legénysége négy, Constantin Gâlcă alakulata mindössze két találatot kapott. Vasárnap huszonharmadszor mérkőz­nek meg a SuperLigában, a sepsiszentgyörgyi gárda legutóbb tavaly májusban diadalmaskodott az olténiai együttes felett, ugyanis az előző idényben mind a négy egymás elleni találkozó a kék-fehér mezes csapat sikerével zárult.

„Úgy gondolom, az előző fordulóban jól játszottunk, az idényben talán az eddigi legjobb mérkőzésünk volt a Rapid otthonában. Némi szerencsével akár győzelemmel is távozhattunk volna, azonban nem lehetünk elégedetlenek, mivel két gólt szereztünk és osztoztunk a pontokon a Giulești Stadionban. A játékosok hozzáállása továbbra is remek, remélem, vasárnap sikerül véget vetni a Craiova veretlenségének. Constantin Gâlcă irányításával az Universitatea jobban teljesít, szerintem Alexandru Mitriță az olténiai klub kulcsjátékosa, egyedül is képes eldönteni egy találkozót, nekünk pedig arra kell törekednünk, hogy ne engedjük érvényesülni. Bízunk benne, hogy ezúttal is népes közönség előtt léphetünk pályára, amely segít megőrizni a veretlenségünket. A Craiova ellen mindig izgalmasak a meccsek, az előző szezonban is mind a négy szoros volt, ám ezeket így vagy úgy, de behúzták” – mondta Hadnagy Attila ügyvezető igazgató.

Az 5. forduló programja: FCSB–FC Farul Constanța (ma, 21 óra), FC Hermann­stadt–FC Botoșani (szombat, 17 óra), Aradi UTA–Galaci Oțelul (szombat, 19 óra), Gloria Buzău–FC Rapid (szombat, 22 óra), Sepsi OSK–Universitatea Craiova (vasárnap, 19 óra), Kolozsvári CFR–Unirea Slobozia (vasárnap, 22 óra), FC Petrolul Ploiești–Kolozsvári Universitatea (hétfő, 19 óra), Jászvásári Poli–Bukaresti Dinamo (hétfő, 22 óra). (miska)